Appeltje als waardering voor IC-medewerkers; ChristenUnie toert langs Overijsselse ziekenhuizen

De appels worden of zijn inmiddels bezorgd in Zwolle, Deventer, Hardenberg, Almelo en Enschede. De fractie is zich ervan bewust dat zij de druk op de zorg en IC niet kan wegnemen en wil voor nu de medewerkers vooral steun betuigen.

Appels bezorgd in Hardenberg (Foto: ChristenUnie Overijssel)

'Het raakt jullie altijd'

"Er zijn allerlei discussies gaande over het al dan niet versoepelen van maatregelen, salarisverhogingen en zorgbonussen. De spanning in de samenleving is hoog. Meer coronapatiënten accepteren en tegelijkertijd weten dat dit ten koste gaat van mensen met andere ziektes? Minder coronapatiënten, maar tegelijkertijd zien hoeveel schade er ontstaat door de maatregelen? Het zijn moeilijke dilemma’s. En wat er ook gekozen wordt, het raakt jullie altijd", zo schrijft de Overijsselse ChristenUnie in een begeleidende brief.