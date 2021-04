Mariënheem stapt uit gesprek over N35, Statenleden willen debat

Plaatselijk Belang Mariënheem is uit de gesprekken over de aanpak van de N35 bij het dorp gestapt. Nu de beloofde bajonetkruisingen uit de plannen zijn geschrapt door de provincie Overijssel en Rijkswaterstaat, is er een grens voor de inwoners van het dorp bereikt. “Er gaat een streep door de verkeersveiligheid. Dat is niet te verkroppen”, stelt Gerard Nij Bijvank namens de verkeerscommissie van Plaatselijk Belang. VVD, CDA en PvdA Overijssel willen een debat in de commissie Verkeer en Vervoer van Provinciale Staten.

Grofweg twee weken geleden hoorden vertegenwoordigers van Plaatselijk Belang Mariënheem, tijdens een gesprek met Rijkswaterstaat en provincie Overijssel, dat de bajonetkruisingen komen te vervallen.

Eind vorig jaar maakten minister Van Nieuwenhuizen en gedeputeerde Boerman bekend dat Mariënheem een rondweg krijgt. Die moet er volgens de bestuurders binnen vijf tot tien jaar liggen. “Rijkwaterstaat en de provincie hadden er niet op gerekend dat die weg er al kwam,” vertelt Nij Bijvank. De komst van de rondweg betekent dat rijksweg N35 niet langer door het dorp Mariënheem loopt.

"Wij denken eerder dat dat tien tot twintig jaar wordt"

Maar Mariënheem had al wel de toezegging dat ze twee bajonetkruisingen zou krijgen. Een verbetering van de verkeersveiligheid en bovendien eenvoudiger oversteken. Maar nu de rondweg er komt, dreigen de kruisingen te verdwijnen. “Wanneer komt die weg dan? Wij hebben er geen vertrouwen in dat die er binnen vijf tot tien jaar ligt”, zegt Nij Bijvank. “Wij denken eerder dat dat tien tot twintig jaar wordt. Dit accepteren we niet, we stappen uit het overleg.”

Volgens Nij Bijvank is ‘kostenefficiëntie’ de reden voor het schrappen van de bajonetkruisingen. De kruisingen zouden immers binnen tien jaar afgeschreven moeten worden. “We vinden het niet acceptabel dat er een financiële rekensom wordt gemaakt over veiligheid. Ik heb het gevoel dat we gebruikt worden en we hopen dat ze met een beter plan komen. Het is nu aan Rijkswaterstaat en de provincie om te reageren.”

"We willen graag weten wat de reden van de herschikking is"

Ondertussen roeren leden van Provinciale Staten zich. VVD, CDA en PvdA vragen een debat over de situatie aan in de commissie Verkeer en Vervoer. “Maar we verwachten ook een brief over dit onderwerp van het college”, licht VVD-Statenlid Wim Tutert toe.

Wat Tutert betreft gaat het in het debat over drie onderwerpen: de veiligheidsmaatregelen voor de N35, de planning voor de aanpak rond Mariënheem en de planning voor de aanpak van kruispunt Bos bij Raalte. “Ik snap ook wel dat Mariënheem nu zegt dat ze over tien jaar nog niks hebben. Wat dat betreft is het een beetje een spagaat. We willen graag weten wat de reden van de herschikking is.”

Tutert zou graag zien dat gedeputeerde Boerman met de gemeente in overleg gaat. “Die bajonetkruisingen zijn een relatief dure oplossing als dat stuk weg straks van de gemeente wordt.”

Als het debat over de ontstane situatie doorgaat, vindt dat vermoedelijk halverwege mei plaats.