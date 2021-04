GA Eagles stelt deadline: uiterlijk woensdag duidelijkheid over spelen voor publiek

Het is nog onduidelijk of er zondag publiek in De Adelaarshorst mag zijn (Foto: RTV Oost)

Go Ahead Eagles weet nog altijd niet of er zondag supporters in het stadion mogen zijn tijdens de thuiswedstrijd tegen Helmond Sport. Als het kabinet woensdagavond nog geen duidelijkheid heeft gegeven, dan hakt Go Ahead Eagles zelf de knoop door en blijft De Adelaarshorst leeg.

Afgelopen weekend mochten er voor het eerst weer fans aanwezig zijn bij voetbalwedstrijden in de Eredivisie. Komende vrijdag is de Keuken Kampioen Divisie aan de beurt voor de publiekspilot met sneltesten. De wedstrijd van Go Ahead Eagles op zondag 2 mei valt echter niet onder de pilot, omdat werd verwacht dat vanaf zaterdag 1 mei een nieuwe wet zou ingaan, die beperkt publiek bij wedstrijden weer mogelijk maakt.

Tijd nodig

Die wet is echter nog niet bekrachtigd en daardoor dreigt de club uit Deventer nu buiten de boot te vallen. Go Ahead is, samen met gemeente, KNVB en Coöperatie Eerste Divisie, wel druk bezig om alsnog via de pilot supporters in het stadion te kunnen begroeten. Daarvoor moet politiek Den Haag wel groen licht geven en dat is nog niet gebeurd.

"We zijn al weken intensief bezig met deze situatie”, legt algemeen directeur Jan Willem van Dop uit. “We snappen dat er niet 1, 2, 3 een besluit kan worden genomen, maar aan de andere kant hebben wij ook de tijd nodig om alles goed te organiseren. Temeer doordat alle supporters eerst getest moeten worden in - zoals het er zich nu laat aanzien - Apeldoorn. Wij, maar ook onze supporters, hebben wel genoeg tijd nodig om daarvoor alles goed te regelen."

Grote chaos voorkomen

"Vandaar dat we nu als club hebben gezegd: als er woensdag om 18:00 uur nog steeds geen uitsluitsel is, hakken we zelf de knoop door en wordt de wedstrijd zonder publiek gespeeld", aldus Van Dop. "Hoe ongelofelijk jammer natuurlijk ook. Maar daar voorkom je wel een grote chaos mee als we pas pak ‘m beet vrijdagmiddag meer zouden horen. Uiteraard hopen we nog steeds op een ‘go’ voor woensdag 18:00 uur."