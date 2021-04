Werkstraf voor vrouw die agente in Almelo in haar arm beet

Een 34-jarige vrouw uit Vriezenveen is veroordeeld tot een werkstraf van 160 uur, waarvan honderd uur voorwaardelijk omdat ze in augustus vorig jaar in Almelo een agente hard in haar arm beet.

De agente was op een melding afgekomen dat er ergens in Almelo een vrouw ontvoerd werd. Eenmaal op de plek van de melding bleek het niet te gaan om een ontvoering, maar om een stomdronken vrouw die probeerde in een auto te klimmen.

Bijten en schelden

Bij het zien van de politie ontstak de vrouw in woede en beet ze de agente zo hard in de arm, dat die moest slaan om los te komen. Daarna beet de

vrouw zich ook nog eens vast in de broekspijp van een andere agent. Beide agenten werden daarbij op uiterst grove wijze uitgescholden.

Schaamte

Tijdens de rechtszaak voor de rechtbank in Almelo was er weinig meer over van de furie die de agenten in augustus tegenkwamen. In plaats daarvan zat er een gebroken vrouw met betraande ogen en een rood hoofd van schaamte. De Vriezenveense vertelde de rechter dat ze een verleden heeft met huiselijk geweld. Dat gaat nooit uit haar hoofd en als het haar teveel wordt, greep ze naar de fles. "Alcohol verdooft" aldus de vrouw. Ze kan

zich niets meer herinneren van wat er gebeurde en schaamt zich diep.

"Duizend maal excuses, dat is het enige dat hier past" zei haar advocaat. Volgens de vrouw is ze inmiddels bezig met therapie om haar trauma's te

verwerken. De Almelose politierechter hield rekening met de achtergrond van de vrouw, maar noemde wat gebeurde wel wel heel ernstig en grof. De

34-jarige moet de aangevallen agente 800 euro schadevergoeding betalen.