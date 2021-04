Kabinetsleden beklaagden zich meerdere keren over kritische Kamerleden als Pieter Omtzigt

Verschillende ministers van het kabinet Rutte III hebben zich beklaagd over kritische en 'activistische' coalitie-Kamerleden als Pieter Omtzigt uit Enschede. In het kabinet werd van Kamerleden van regeringspartijen verwacht dat ze zich 'medeverantwoordelijk' voelen voor het kabinetsbeleid. Dat blijkt uit de tientallen pagina's notulen die het kabinet vanavond openbaar heeft gemaakt.

De publicatie van de notulen uit 2019 werd vrijdag toegezegd door het kabinet. Het kabinet deed dit nadat RTL Nieuws meldde dat het kabinet bewust informatie over de toeslagenaffaire voor de Tweede Kamer heeft achtergehouden. Normaal gesproken blijven notulen van de ministerraad zeker twintig jaar geheim.

Zeer ontstemd

Vooral minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken (D66) blijkt niet gediend van de kritische Omtzigt. Hij zei in de ministerraad dat hij 'zeer ontstemd' was over Omtzigt en het VVD-Kamerlid Helma Lodders. Die zouden met de SP een 'gezamenlijke strijd' voeren tegen Koolmees' partijgenoot Menno Snel. Die was toen als staatssecretaris van Financiën verantwoordelijk voor de Belastingdienst, en kreeg daarom in de toeslagenaffaire te maken met een kritische Pieter Omtzigt.

Volgens Koolmees was de rol van Omtzigt en Lodders 'weinig behulpzaam' bij het oplossen van de problemen in de toeslagenaffaire.

Incompetent

In de notulen staat verder - zoals RTL Nieuws vorige week al meldde - dat CDA-minister Wopke Hoekstra heeft geprobeerd Pieter Omtzigt te 'sensibiliseren', tot rede te brengen. In de notulen staat dat daarin door Hoekstra én Hugo de Jonge 'veel tijd en energie is gestoken', maar dat dat slechts 'beperkt succes' had.

Uit de vanavond vrijgegeven notulen blijkt ook dat Hoekstra zich ergerde aan de suggestie van Omtzigt dat ambtenaren van zijn ministerie van Financiën incompetent waren. Die was 'niet in goede aarde gevallen' bij de huidige CDA-partijleider.

In geen geval acceptabel

Opmerkelijk is ook een opmerking van minister Cora van Nieuwenhuizen (VVD). Zij noemt het 'in geen geval acceptabel' dat coalitiefracties 'een scherper standpunt innemen dan oppositiefracties'. Premier Rutte was dat met haar eens. D66-minister Sigrid Kaag noemde het 'een gezond teken' dat er fel wordt gedebatteerd.

Pieter Omtzigt benadrukt geregeld dat het als Kamerlid zijn grondwettelijke taak is om de regering te controleren. Hij pleit daarom voor meer dualisme - een duidelijke scheiding tussen kabinet en parlement.