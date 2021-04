Politie knijpt oogje dicht tijdens Luilakken in kop van Overijssel

Het is tijdens Koningsdag een ware traditie in de kop van Overijssel; in alle vroegte rondrijden op brommers met bewerkte uitlaten om zo veel mogelijk herrie te produceren. Vooral in Belt-Schutsloot, Sint Jansklooster, Genemuiden, Zwartsluis, Vollenhove en Hasselt is de traditie nog enorm levend.

'Op de goede weg'

Toch wilden de gemeenten de brommernacht dit jaar niet toestaan. "Hoewel we op de goede weg zijn, hebben we het coronavirus nog niet onder controle", zei burgemeester Bats van Steenwijkerland eerder. "De kans op besmetting is nog steeds aanwezig. Het door laten gaan van Luilakken is daarmee dan ook onverantwoord. Het risico dat mensen te weinig afstand houden en met elkaar in contact komen is te groot."

Toch stonden de wijkagenten het brommerrijden vanochtend oogluikend toe. “Alle festiviteiten mogen natuurlijk niet doorgaan", zegt brommerrijder Tristan ten Napel. "Ik denk dat gemeenten het hebben afgelast om aan de landelijke regels te voldoen. Vanmorgen was er wel politie, maar die zagen de boel door de vingers. Daarnaast zijn we ook pas begonnen nadat de avondklok afliep.”

Kettingzaag omgebouwd

Omdat van te voren niet duidelijk was in hoeverre de politie zou optreden, hadden enkelingen ook alternatieven bedacht. Zo hadden meerdere herriemakers een kettingzaag omgebouwd om daarmee zoveel mogelijk lawaai te produceren. In Hasselt reden scootmobiels met sirenes rond om mensen wakker te houden. In Steenwijkerland werd een brommerrijder bekeurd die niet verzekerd was, maar voor zover bekend is het brommerrijden in alle kernen zonder grote problemen verlopen.