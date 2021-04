Evi Maatman en Pien Hindriksen tekenen eerste contract bij PEC Zwolle Vrouwen

De 20-jarige Hindriksen maakte haar debuut al in 2018, maar raakte daarna twee keer zwaar geblesseerd. Afgelopen weekend maakte ze weer minuten in het play-offduel tegen Heerenveen. In die wedstrijd maakte de 18-jarige Maatman haar debuut.

Streep onder periode

"Ik heb de afgelopen jaren veel teleurstellingen gekend, maar heb die stuk voor stuk overwonnen", zegt Hindriksen. "Hard werken en blijven geloven in jezelf, dat is wat ik gedaan heb. Dat ik nu mijn eerste contract bij PEC Zwolle Vrouwen heb mogen tekenen, maakt dat er nu definitief een streep onder die moeilijke periode is komen te staan."

Evi Maatman (Foto: PEC Zwolle Media)

Lang naar uitgekeken

Maatman is trots op haar eerste minuten in het eerste elftal: "Je debuut maken in de Eredivisie is toch iets waar ik lang naar heb uitgekeken. Ik ben vastberaden om mij de komende tijd verder door te ontwikkelen om zo tot meer speelminuten te komen."