Felle reacties op ministers die klaagden over kritische Omtzigt: 'Kabinet vooral bezig met beeldvorming'

Dat ministers zich in de ministerraad beklaagden over kritische Kamerleden als Pieter Omtzigt en de Tweede Kamer vooral lastig lijken te vinden, leidt tot stevige reacties op sociale media. Onder meer van de vrouw van Omtzigt, Ayfer Koç: 'Het kabinet is meer bezig met beeldvorming, dan het oplossen van problemen van mensen.'

Gisteravond maakte het kabinet de notulen van een ministerraad uit 2019 openbaar. Dat gebeurde nadat RTL Nieuws vorige week onder meer meldde dat het kabinet bewust informatie achterhield voor de Tweede Kamer over de toeslagenaffaire.

In geen geval acceptabel

Uit de openbaar gemaakte notulen blijkt bijvoorbeeld dat D66-minister Wouter Koolmees 'zeer ontstemd' was over het Enschedese Kamerlid Omtzigt. En dat ministers - onder wie premier Mark Rutte - het 'in geen geval acceptabel' vonden dat coalitiefracties 'een scherper standpunt innemen dan oppositiefracties'.

CDA-ministers Wopke Hoekstra én Hugo de Jonge hebben daarom geprobeerd Pieter Omtzigt te 'sensibiliseren', tot rede te brengen. De twee CDA-ministers hebben daarin zelfs 'veel tijd en energie gestoken' maar zonder succes, zo staat te lezen in de notulen.

Verder blijkt uit de stukken dat D66-leider Sigrid Kaag stelde dat het debat door coalitie-Kamerleden binnen 'werkbare kaders' moest worden gevoerd, en in overleg met de coalitie-fractievoorzitters.

Debatregels? 'Huh?'

Dat uit de notulen het beeld naar voren komt dat het kabinet niet veel opheeft met de grondwettelijke taak van de Tweede Kamer om het kabinet te controleren, is 'meer dan zorgelijk', vindt Tweede Kamerlid Caroline van der Plas (BBB) uit Deventer. Over Kaag schrijft ze op Twitter: "Huh? Kamerleden moeten volgens mij vrijuit kunnen debatteren zonder vooraf gestelde debatregels door Kabinet."

Huh? Kamerleden moeten volgens mij vrijuit kunnen debatteren zonder vooraf gestelde debatregels door Kabinet Caroline van der Plas (BBB)

Ook is er kritiek omdat het kabinet zich vooral druk lijkt te maken om de beeldvorming. "Wat mij vooral opvalt uit de notulen van de ministerraad is hoe ongelofelijk veel ze bezig zijn met de beeldvorming over het beleid, en hoe relatief weinig met het beleid zelf", twittert Frank Futselaar, die tot vorige maand in de Tweede Kamer zat voor de SP.

800 communicatiemedewerkers

"Ze praten meer over ‘het beeld’ en lastige Kamervragen dan over de schrijnende situatie van de gezinnen", schrijft Koç op Twitter. "Maar ja, als je het aantal communicatiemedewerkers met tweehonderd laat toenemen tot 800, dan is het beeld belangrijker dan het oplossen van problemen."