Koningsdag in Overijssel: hoe zag dat eruit?

Bakkerij Ten Brinke in Ommen organiseerde dit jaar de tompouce drive-in. Gisteren maakte bakker Berjan al duizenden tompoucen ter voorbereiding en die vlogen vandaag over de toonbank. Rond 12 uur vanmiddag had hij er al ruim 5.000 verkocht!

Maar dit was niet de enige bakker die een tompoucen drive-in organiseerde. Ook bakkerij Oonk uit Glanerbrug was van de partij.

Drive-in in Glanerbrug (Foto: RTV Oost/Michel Korndörffer)

Twitterend Overijssel

Op Twitter kon je heel makkelijk jouw eigen Koningsdagfoto delen. Van Zwolle, Bathmen, Deventer tot Giethoorn; alle uithoeken van de provincie kwamen langs in onze tijdlijn.

Deventer

Dat het op veel plekken druk was gezien het weer, was wel te verwachten. Gemeente Deventer vroeg inwoners op Twitter om niet op het verlaagde Wellenpad Koningsdag te vieren.

Drukte op de Wellekade in Deventer (Foto: Persbureau Noord Nederland)

Alleen het bericht van de gemeente kwam te laat. De kade stond namelijk al helemaal vol. Te vol, aldus de gemeente. Dus de politie heeft tegen vier uur een einde gemaakt aan het 'Koningsdagfeestje'.

Politie Deventer ontruimt kade in Deventer (Foto: Rens Hulman/News United)

Toch ging niet iedereen de straat op in Deventer:

Bentelo

Bijna 200 kinderen maakten vandaag kennis met bijna alle sporten op het sportpark in Bentelo. Op het Benteloos Sportfestijn waren vandaag alle kinderen uit Bentelo tot 15 jaar welkom. De kinderen werden, net als op school, ingedeeld in eigen groepen met eigen begeleiders, zodat er geen contact was met de andere groepen.

Sportfestijn in Delden (Foto: RTV Oost/Emiel Houben)

"CarelZeneca-vaccin"

De bourgondiërs haalden vandaag hun hart op in Delden. Voor de dinertocht van acht Deldense horecaondernemers meldden zich 350 personen aan. "Op elke locatie krijgen ze een lekker gerechtje", zegt Alco van Berkel van hotel en restaurant Carelshaven. "Allemaal coronaproof, in de buitenlucht. Wij hebben onze tuin omgetoverd in een picknickparadijs."

Een 'vaccin' voor Koningsdag (Foto: RTV Oost/Emiel Houben)

Bij binnenkomst krijgen de gasten een "CarelZeneca-vaccin", een spuit met oranjebitter erin. "We zoeken de grenzen misschien bewust wel een beetje op", stelt Van Berkel. Om zijn terras hangen nog rood-witte linten, terwijl zijn gasten een paar meter verderop wel op het gras zitten op picknickdekens. "Dat mag dan wel. Hiermee willen we ook het beeld weergeven hoe krom de regeltjes zijn. Maar we mogen niet zeuren, we maken er een mooie dag van. En morgen is ons terras weer open, we zijn blij dat we weer wat mogen."

Kijk hier een videocompilatie van vandaag. Waar onder andere het "vaccin" in voorkomt. Ook komt het luilakken aan bod en gaan we langs bij de sportdag in Bentelo.