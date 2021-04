Jongeren zijn de Koning op het Lageveld in Wierden

Jongerenwerkers van ZorgSaam Twenterand, Stichting De Welle en Avedan zijn vandaag druk met activiteiten op Het Lageveld. Ze hebben er prachtig weer bij en de opkomst is goed. "Het is nu al een geslaagde dag", zegt Diana Huurink. Zij is één van de initatiefnemers en jongerenwerker bij Avedan.

'Spanning bij de jeugd'

"We kregen vanuit Het Lageveld signalen door dat er spanningen zijn onder de jeugd. Ze zagen steeds meer afval op het recreatiepark en kregen nauwelijks contact met de jongeren die hier rondhangen", vervolgt Huurink. "De lokale jongerenwerkorganisatie is toen ingeschakeld."

Al snel werd geconcludeerd dat niet alleen jongeren uit Wierden op Het Lageveld rondhangen. "Dus toen hebben we met de verschillende organisaties de handen ineen geslagen en zijn we hier nu met z'n alle actief. Jongeren vanuit Almelo, Wierden, Nijverdal en zelfs nog verder weg komen hier naartoe."

'Hartstikke gezellig'

Koningsdag is de perfectie kick-off voor de samenwerking volgens Huurink. "Het is een prachtig moment om nu contact te leggen met de jongeren. Ze kunnen hier gewoon langslopen, even een praatje maken, of spellen meedoen. Want activiteiten hebben we hier genoeg."

Als we niks aanbieden gaan jongeren zelf opzoek naar mogelijkheden. Diana Huurink, jongerenwerker

Eén van die jongeren is Mike Nijkamp. Al langer doet hij met met de activiteiten. "Net heb ik nog een stukje hardgelopen met één van de medewerkers", zegt hij. "Het is gewoon hartstikke gezellig. Het is mooi weer en we hebben er muziek bij."

Illegale feestjes

Ook Angelo van Galen heeft het naar zijn zin. "We spelen Mikado, vier op een rij, kruisje-nulletje en nog veel meer. Het is heel gezellig met alle anderen jongeren. Zo kunnen we toch nog iets doen."

Want door het coronavirus ziet ook dit jaar Koningsdag er anders uit. Volgens Huurink is het erg belangrijk om daar aandacht voor te hebben. "Het is sowieso belangrijk voor iedereen om even de deur uit te gaan. Als we niks aanbieden gaan jongeren zelf opzoek naar mogelijkheden. Bijvoorbeeld illegale feestjes of rondhangen op plekken waar dat niet gewenst is. Juist door hier nu bezig te zijn, creëer je toch een ander sfeertje."