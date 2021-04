Politie maakt einde aan 'Koningsdagfeestje' op Wellekade in Deventer

Een grote menigte had zich in de loop van de dag op de wandelboulevard langs de IJssel verzameld om extra te kunnen genieten van het mooie weer aan de waterkant. Menigeen had zijn eigen eten en drinken meegenomen. Het was er zo druk dat de anderhalve meter afstand-regel massaal werd overtreden.

In opdracht van de burgemeester van Deventer grepen handhavers met hulp van de politie in, nadat het publiek geen gehoor gaf aan de oproep van de gemeente op social media om de Wellekade te verlaten en elders vertier te zoeken. De politie stelde zich met een dusdanig strenge houding op voor de menigte op de kade, dat het voor meeste feestgangers duidelijk was dat het klaar was en tijd om huiswaarts te keren.

Voor zover bekend was hard ingrijpen en het uitdelen van boetes niet nodig om de Wellekade leeg te krijgen.