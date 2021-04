Apollo 8 houdt selectie bijeen, alleen Klein Lankhorst vertrekt

Klein Lankhorst kwam twee seizoenen geleden over van Sudosa Assen. "Ze was destijds 17 jaar oud en kwam uit de 1e divisie", weten coaches Bart en Thijs Oosting. "Ze heeft zich stormachtig ontwikkeld tot één van de beste spelverdelers uit de eredivisie en tot eerste spelverdeelster bij Jong Oranje. Met als kroon op haar Apollo 8-tijd het winnen van de beker. We hopen haar in de toekomst in het Apollo 8 shirt terug te zien."

Doorbouwen

De elf speelsters die wel doorgaan in Borne zijn Fleur Meinders, Tess de Vries, Emma Bredewoud, Juliet Huisman, Marije ten Brinke, Rianne Vos, Florien Reesink, Esther Huls, Carlijn Koebrugge, Eline Gommans en Daphne Knijff. Met deze groep werd Apollo 8 dit seizoen tweede in de strijd om het landskampioenschap en werd de bekerfinale gewonnen.

"Doordat we wederom de grootste kern bij elkaar kunnen houden, kunnen we door blijven bouwen aan de ontwikkelingen van deze gretige en talentvolle groep", constateren de coaches tevreden. "Daarnaast kunnen we verder werken aan de stabiliteit in ons spel. We zullen speelsters verder moeten ontwikkelen om grenzen te kunnen verleggen. Het spelen van wedstrijden op hoog niveau is daarin essentieel. De voorbereiding zal daar een belangrijke rol in gaan spelen, doel is om veel wedstrijden tegen Belgische en Duitse eredivisieteams te gaan spelen. Dit moet uiteindelijk leiden tot (opnieuw) een seizoen met veel sportieve hoogtepunten en dat het liefst in een bomvolle sporthal De Veste"

Nieuwe speelsters

De club uit Borne hoopt op korte termijn nog enkele nieuwe speelsters te kunnen presenteren. Lisa Louwrink en Floor Steenwelle gaan volgend seizoen spelen voor het tweede damesteam, maar blijven wel meetrainen met het eerste.