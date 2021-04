Turnrapport: twee derde oud-sporters slachtoffer van grensoverschrijdend gedrag

Fysieke en mentale geseling in de turnsport. Twee derde van de oud-sporters in de gymsport heeft te maken gehad met een of meer vormen van grensoverschrijdend gedrag. Zo werden turners aangezet tot ongezond gewichtsverlies en om door te trainen met blessures.

Intimidatie, manipulatie, chantage en isolatie zijn termen die veel naar voren komen in het rapport Ongelijke leggers, samengesteld door Marjan Olfers en Anton van Wijk, in opdracht van turnbond KNGU. Het onderzoek richtte zich op de aard en omvang van grensoverschrijdend gedrag in alle disciplines van gymsport, zowel op breedte- als topsportniveau.

Gymnastiekbond KNGU moet de gymnastes die grensoverschrijdend gedrag hebben ervaren door coaches excuses aanbieden. Ook een financiële tegemoetkoming voor het leed dat met name een aantal oud-topturnsters is aangedaan is op zijn plaats.

Aanleiding

Olfers en Van Wijk deden vanaf september 2020 onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag in de gymsport. Directe aanleiding was de Netflix-documentaire Athlete A, over het misbruikschandaal in de Verenigde Staten rond sportarts Larry Nassar en berichten van misstanden wereldwijd in het turnen.

Beschuldigingen

Niet veel later bekende de Nederlandse turncoach Gerrit Beltman dat hij jarenlang jonge turnsters tijdens trainingen had mishandeld en vernederd. Dat leidde tot tal van verklaringen van Nederlandse oud-turnsters waarbij andere coaches werden beschuldigd. Een aantal turnsters had al eerder gesproken over wantoestanden, maar de beschuldigde coaches bleven nog jaren actief.

Vincent Wevers

Ook Vincent Wevers, de vader van de Oldenzaalse turnsters Lieke en Sanne Wevers, raakte in opspraak. Hij ontkent de aantijgingen. Inmiddels coacht hij wel weer, maar begin april werd wel bekend dat Wevers niet welkom is op de Olympische Spelen van Tokio.

Deskresearch

Het onderzoek richtte zich op deskresearch, zoals het bestuderen van eerdere onderzoeken en genomen maatregelen, interviews en een enquête. Zo heeft de KNGU alle sporters van (semi)topsportniveau die tussen 2014 en 2020 actief zijn geweest in een van de gymdisciplines een vragenlijst gestuurd. Van de ruim 8000 aangeschrevenen reageerde slecht 19 procent. Te weinig volgens de onderzoekers om te spreken van een representatieve enquête. "Eerder illustratief."

In het lijvige rapport (meer dan 400 paginas) stellen de onderzoekers dat vooral erkenning van belang is. Met name de voormalig topturnsters ondervinden na hun sportieve loopbaan problemen bij het functioneren in de maatschappij. Behalve financiële steun, moet ook worden gezocht naar specialistische en langdurige zorg, waarbij kennis van topsport door de slachtoffers belangrijk wordt geacht.