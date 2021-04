Ondanks alle moeilijkheden die het afgelopen jaar voorbij kwamen, kreeg De Boer de kans om te groeien en er beter en sterker uit te komen. Nu de deuren van haar salon Beautimo weer geopend zijn, is ze weer volop aan het werk. Het winnen van de award voor Newcomer of the Year is voor haar dan ook een bekroning van haar werk. Naast haar opleiding tot schoonheidsspecialiste heeft ze verschillende cursussen gevolgd om zo een compleet pakket aan beautybehandelingen aan te kunnen bieden aan haar klanten.

Groeien

De jury spreekt vol lof over De Boer: ‘Romee is een nieuwkomer die op zoek is naar kansen en graag wil groeien. Een enthousiaste jongedame met veel ambitie en oog voor haar klanten. Ze heeft nog veel wensen met betrekking tot de ontwikkeling van haarzelf en haar bedrijf voor in de toekomst.’

Haaksbergse schoonheidsspecialiste haalt Beauty Award binnen voor nieuwkomers (Foto: Nick Witbreuk)

Toen bleek dat De Boer genomineerd was en tot de beste drie behoorde, gaf dat een flinke boost. Toch was het ook prima geweest als ze het niet gehaald had. ‘Ik raad iedereen aan om mee te doen aan de Awards. Het is een traject waar je veel van kan leren. Je kijkt kritisch naar jezelf en je eigen bedrijf en je groeit al zonder dat je het door hebt. De winst uiteindelijk binnenslepen, is natuurlijk wel de kers op de taart.'