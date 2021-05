Zwemtherapie is voor Job noodzakelijk om te functioneren, maar het zwembad blijft voorlopig dicht

"Ronduit schrijnend", noemt de Nederlandse Stichting Zwem- en Waterkwaliteit NSWZ het uitstellen van verdere versoepelingen. Want juist deze doelgroep heeft het sporten en zwemmen voor pijnbestrijding en verbetering van hun conditie en mobiliteit keihard nodig. Reden voor de NSWZ om een noodkreet richting Tweede Kamer te uiten om juist voor deze 'vergeten doelgroep' sporten op korte termijn meer mogelijk te maken.

Het gaat om mensen die afhankelijk zijn van intensieve begeleiding bij het zwemmen, voor wie een-op-een contact onvermijdelijk is om in het water te komen en te kunnen bewegen.

Levensbelang

Eén van die mensen is de gehandicapte Zwollenaar Job de Jong (32). Vanwege zijn handicap kan hij niet goed functioneren zonder zijn wekelijkse zwemtherapie. "Ik ben zwaar spastisch, zit in een rolstoel en heb een aantal vergroeiingen in mijn heupkop waardoor bewegen belangrijk is. Ik ben een dertiger maar ik heb het lijf van een 65-jarige, dus ook voor mijn ontspanning is zwemmen van levensbelang."

"Ik doe een dringend beroep op Rutte en zijn kabinet om voor onze doelgroep snel meer mogelijk te maken. Ik heb al meer dan een half jaar niet kunnen zwemmen en dat is een aanslag op zowel mijn lijf als mijn humeur. Het duurt te lang en wordt te gek."

Zijn verhaal wordt ondersteund door coördinator Mieke van der Sloot, van het warm water (therapie) bad On Campus op Hogeschool Windesheim in Zwolle.

Vergeten doelgroep

"We hebben hier een grote groep mensen, zo’n 150 in totaal, die normaal gesproken gebruik maken van onze zwembaden, maar die al meer dan een jaar niet kunnen zwemmen. En deze doelgroep heeft het juist zo ontzettend hard nodig. We horen heel veel geluiden dat deze mensen hard achteruit gaan. Niet alleen fysiek maar ook mentaal, dat het ze echt wat doet dat ze niks kunnen en niks mogen."

Zwemmen is voor deze doelgroep vaak de enige remedie om de mobiliteit op pijl te houden of te verbeteren en pijn te bestrijden. "Denk daarbij aan mensen die vanwege hun leeftijd, blessure of handicap te maken hebben met ernstige fysieke en mentale klachten", zegt Shiva de Winter, voorzitter van de Nederlandse Stichting Water en Zwemveiligheid (NSWZ).

"De zwembaden zijn voor deze doelgroep al maanden op slot en dat vind ik onbegrijpelijk als je kijkt naar de ernst van de situatie waarin deze mensen zich bevinden."

Slecht humeur

"Als ik niet kan zwemmen dan wordt mijn dagelijks leven ook een stukje minder, het gaat uiteindelijk op je humeur zitten", zegt Job de Jong. "En het is medisch ook onverantwoord. Het is krom, we zijn als doelgroep deze hele crisistijd vergeten. We mogen niet zwemmen want we lopen risico maar als je lange tijd niks doet voor onze doelgroep dan worden de ziektekosten alleen maar hoger omdat we achteruit gaan. Als je een infectie hebt dan kan het niet, maar in alle andere gevallen moet je kijken wat er wel kan.”

Een mening die coördinator Mieke van der Sloot van het warm water bad On Campus in Zwolle deelt. "Het is schrijnend om te zien dat mensen die er grote behoefte aan hebben al bijna een jaar niet kunnen zwemmen, niet kunnen werken aan dat belangrijke uurtje ontspanning voor lijf en leden."

"Omdat het zogenoemde therapeutisch baantjes trekken onder voorwaarden wel mag zijn we een pilot gestart voor cliënten die zelf redzaam zijn. Bedoeld voor mensen die zich zelf kunnen omkleden, die zelf het water in en uit kunnen. Dat is maar een kleine groep, maar die mensen hebben we uitgenodigd om op een vast tijdstip met maximaal twee tegelijk te komen zwemmen. Die krijgen dan vanaf de kant begeleiding om te kijken of we op die manier toch een kleine groep mensen tegemoet kunnen komen."

Pilot therapie zwemmen

Eén van de mensen die daardoor sinds kort weer kan zwemmen is de 80-jarige Hennie Kronenburg. Ze is vanwege haar leeftijd, maar ook vanwege een beenblessure, aangewezen op het zwemmen in het Zwolse warm water bad. Ze is enorm blij dat ze nog in staat is om zelf het water in te gaan om met begeleiding vanaf de kant weer wat aan haar lijf en ontspanning te doen.

"Heel fijn, echt een genot, de eerste keer dat ik weer in het water lag liepen de traantjes over mijn wangen. Het gaf een hele grote ontspanning, heel belangrijk en ook de oefeningen die ik weer kan doen. Ik kan niet anders zeggen dan dat het weer kunnen zwemmen een heel groot medicijn is", aldus Hennie Kronenburg.

Hennie Kronenburg (rechts) en Anja Meijer (links) mogen in het therapie bad omdat ze er zonder hulp in kunnen (Foto: Marielle Beumer)

"Het zwemmen is voor sommigen echt een moment waar ze naartoe leven zodat ze de rest van de week kunnen overleven", zegt zwembad coördinator Mieke van der Sloot.

"Ik zou heel graag zien dat er binnenkort voor iedereen die het nodig heeft weer meer kan. Cliënten die zich niet zelf kunnen redden mogen bijvoorbeeld wel naar de fysiotherapeut. Maar omdat de zorgverzekering het reguliere (therapie) zwemmen niet vergoed mogen wij de mensen niet begeleiden. Terwijl we hier eigenlijk precies hetzelfde doen als de fysiotherapeuten en zwemtherapeuten in zorg- en revalidatie centra."

Klachten en pijn nemen toe

De NSWZ heeft de afgelopen maanden tal van mails en brieven gekregen waarin mensen uit de doelgroep en hun begeleiders beklag doen over de situatie. Mensen kampen met vastgelopen lijven en toegenomen pijn. "Ik denk dat ze er in politiek Den Haag niet van doordrongen zijn dat de maatregelen met name voor deze doelgroep meer schade veroorzaakt dan het effect dat beoogd wordt", zegt De Winter.

"Het kan toch niet de bedoeling zijn dat mensen dagelijks pijn hebben en thuis wegkwijnen doordat ze niet aan hun beweging komen. We vragen politiek Den Haag met klem om voor deze kwetsbare groep, een-op-een begeleiding en groepsonderwijs in de zwembaden weer mogelijk te maken."

Ook coördinator Mieke van der Sloot hoopt dat de noodkreet van de NSWZ richting politiek Den Haag op korte termijn effect zal hebben.

Als de besmettingen en ziekenhuisopnames niet verder toenemen, dan moeten de zwembaden snel meer ruimte krijgen voor begeleiding in het water binnen anderhalve meter.

Volgens de voorzitter van de NSWZ, Shiva de Winter, blinkt de overheid tot nu toe ook niet uit in duidelijkheid wat betreft de maatregelen omtrent het therapeutisch zwemmen. "Mensen die zelf het water in kunnen krijgen in sommige baden dus weer de mogelijkheid om hun oefeningen te doen, maar het is en blijft voorlopig wel behelpen. Op dit moment verschilt het nog per regio wat er in zwembaden mogelijk is en dat moet zo snel mogelijk veranderen."

Ook Job de Jong doet een dringend beroep op de politiek. "Ik vind het een ongelofelijk slechte zaak dat het nog steeds niet kan. Je moet op een goed moment moment ons als doelgroep tegemoet komen, en ja dan neem je maar wat meer risico en ja dan doe je maar wat vaker een test, maar zoals het nu gaat kan het niet langer."