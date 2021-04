Ook de boekenwinkel is weer open: "Er wordt meer gelezen, maar boeken worden online verkocht"

Volgens Özcan Akyol is de heropening absolute noodzaak voor de boekhandelaren. "Je ziet dat er gedurende de coronaperiode meer gelezen wordt. Dat is iets positiefs. Het nadeel is dat de boeken voornamelijk online worden gekocht, omdat de boekhandelaren gesloten waren. Hopelijk weten de boekenliefhebbers de winkels weer te vinden."

Eigenaar Chrisjan van Marissing van Praamstra verwacht geen flinke stormloop op de boekhandel: "Nee, dat verwacht ik niet. Ik heb vooral mijn hoop gezet op de zomer. De kans dat mensen op vakantie gaan naar Italië ofwel Thailand is natuurlijk een stuk minder groot. Wellicht dat zij er voor kiezen om in eigen landje op vakantie te gaan. Ik denk dat wij het dit jaar daar voornamelijk van moeten gaan hebben, om de grote verliezen een beetje in te halen."

Want ook de boekhandelaren stonden volgens Van Marissing tegen de muur. "Met drie keer zoveel inzet, hebben wij drie keer zo weinig boeken verkocht. Je doet er alles aan om de schade te beperken, maar dat viel zeker niet mee."

Boekhandel Praamstra opende vanmorgen eindelijk weer haar deuren. (Foto: RTV Oost / Milan Keskin)

Laatste maanden aan de Keizerstraat

Voor Boekhandel Praamstra zijn het de laatste maanden in de Keizerstraat. Medio september verhuist de boekwinkel naar de Lange Bisschopstraat en betrekt het haar nieuwe pand naast een andere nieuwkomer; Boekhandel Broekhuis.

Voor Van Marissing geen probleem: "Deventer staat bekend om haar boeken. Ik verwacht dat wij allebei genoeg omzet zullen draaien om ons brood te kunnen verdienen. Ook voor de kop van de Lange Bisschopstraat is dit natuurlijk een goede ontwikkeling. Er was flink wat leegstand, maar ook daar lijkt een einde aan te komen."

Tot het zover is, hoopt Van Marissing de opgelopen schade enigszins te kunnen inhalen aan de Keizerstraat. "Wij zijn allang blij weer open te kunnen. We hebben hier echt lang naar uitgekeken. Hopelijk blijven we voorlopig ook open. Dat is het belangrijkste", aldus de opgeluchte boekhandelaar.