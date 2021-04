Ook GroenLinks heeft 'forse' twijfels over levensvatbaarheid Twente Airport

Na de ChristenUnie wil ook GroenLinks Overijssel dat er kritisch gekeken wordt naar de ontwikkeling van Twente Airport. De fractie zegt zich zorgen te maken over de resultaten die tot nu toe bereikt zijn. "De ontwikkeling loopt al een aantal jaren, er is fors geïnvesteerd, met nog steeds niet de verwachte maatschappelijke en financiële resultaten", aldus de fractie.

Twente Airport boekte over 2020 een recordverlies van ruim één miljoen euro. Gemeenschapsgeld, want de luchthaven is eigendom van de provincie Overijssel en de gemeente Enschede. Het geruzie met de inspectie over de zes geparkeerde Boeings kostte de luchthaven veel geld.

Evalueren

"Meermalen hebben wij aandacht gevraagd voor het maatschappelijk nut van publieke investeringen", zegt Statenlid Manouska Molema van GroenLinks. "Een evaluatie op de plannen heeft tot op heden echter niet plaatsgevonden. Met de huidige financiële tekorten is wat ons betreft het moment aangebroken om wel te evalueren."

GroenLinks wil op basis van de uitkomsten van die evaluatie werken aan een nieuwe visie voor de luchthaven. De fractie pleit daarvoor in schriftelijke vragen die ze vandaag aan het provinciebestuur stelt.

'Hoofdpijndossier'

Ook ChristenUnie Overijssel is kritisch op de gang van zaken binnen Twente Airport. De fractie noemde het eerder al een 'hoofdpijndossier'. "De huidige situatie baart me zorgen", aldus Statenlid Arjan Hof van de ChristenUnie. "Je moet jezelf de vraag stellen in hoeverre de huidige plannen voor Twente Airport nog reëel zijn. Er lijkt toch steeds meer sprake van luchtfietserij." Ook Hof heeft onlangs schriftelijke vragen gesteld aan het provinciebestuur over de luchthaven.

Jan Schuring, algemeen directeur van Twente Airport, erkende afgelopen weekend dat er werk aan de winkel is. "We werken hard aan een plan waarin we willen kijken wat voor luchthaven we kunnen en willen zijn."