Onduidelijkheid blijft over exacte vaccinatiecijfers in Twente: "Volledige gegevens ontbreken"

De GGD deelt wekelijks het aantal nieuwe coronabesmettingen, tot op de spreekwoordelijke komma nauwkeurig. Met vaccineren is dat een ander verhaal: het is voor Twente niet precies te zeggen welke mensen, en hoeveel mensen, al een coronavaccinatie hebben gehad.

"Dat komt doordat meerdere partijen in Nederland vaccineren", zegt Samantha Dinsbach, directeur van GGD Twente. Bij die GGD zijn de exacte vaccinatiecijfers overigens wel bekend: de gezondheidsdienst heeft inmiddels bij bijna 100.000 mensen een eerste prik gezet. Ruim 30.000 van hen zijn al volledig gevaccineerd.

Exacte cijfers ontbreken

Maar ook huisartsen, ziekenhuizen en instellingsartsen hebben de voorbije weken gevaccineerd. Van die groep ontbreken exacte cijfers. "De registratie waar het de afgelopen dagen over ging, gaat heel erg over wie er precies gevaccineerd is, wat de achtergronden zijn van die mensen. Er zijn zoveel partijen die vaccineren, dat daar niet de volledige registratiegegevens van binnen zijn", aldus Dinsbach.

De GGD-directeur plaatst daar wel een kanttekening bij: "We weten in Nederland natuurlijk wel hoeveel vaccins er gegeven zijn, dat is een hard cijfer."

5,2 miljoen

Het totaal aantal gezette vaccinaties wordt overigens bijgehouden door het RIVM en is geen directe verantwoordelijkheid van de GGD. Het aantal geschatte vaccinaties in heel Nederland bedraagt nu bijna 5,2 miljoen, stelt het RIVM.

Waarom er geen exacte vaccinatiecijfers zijn:

Besmettingscijfers lopen op

Intussen blijven de besmettingscijfers in Twente oplopen en blijft de druk op de ziekenhuizen groot. In een week tijd kwamen er 717 nieuwe besmettingen bij. "Vanuit maatschappelijk beeld is het heel fijn dat er versoepeld is", zegt Dinsbach, doelend op de horeca die weer gedeeltelijk open mag. "Maar vanuit besmettingsoogpunt vind ik het heel spannend. We zien echt een forse stijgende lijn in de besmettingen."