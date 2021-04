‘The day after’: Twee vrachtwagens vol afval uit uiterwaarden Deventer

Op Koningsdag lagen de uiterwaarden vol. De Wellekade in Deventer was zelfs zo druk, dat de politie uiteindelijk besloot om mensen weg te sturen. De dag erna zijn er een stuk minder mensen, maar de hoeveelheid afval die er ligt, memoreert nog aan de zonnige dinsdag.

'Alsof er een bom ontploft was'

“Een hele grote puinzooi”, omschrijft Christiaan Lugthart. Hij is medewerker van de gemeentelijke opruimdienst. “Het leek alsof er een bom ontploft was. Het is niet nodig. Als we er met elkaar een beetje op letten, het afval in de bakken proppen. Dan zou het voor ons ook een heel stuk makkelijker worden.”

Lugthart begon vanmorgen, samen met een collega, om 07:00 uur in de uiterwaarden van De Worp. Drie uur later is hij bezig aan de Wellekade in Deventer. “Gisteravond zijn collega’s al begonnen, maar die zijn rond 24:00 uur gestopt.”

Zo trof Lugthart de uiterwaarden vanmorgen aan (Foto: Christiaan Lugthart)

De boodschap van Lugthart aan de mensen die deze bende achterlieten? “Je neemt toch de moeite om het mee te nemen naar strand? Alsjeblieft, neem de moeite om het in een bak te proppen of weer mee terug te nemen.”