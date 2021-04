Hardenberg moet verder zoeken in WOB-zaak met Aldi

De gemeente Hardenberg heeft nog niet voldoende informatie geleverd bij een WOB-verzoek van supermarktketen Aldi. Dat heeft de Raad van State vandaag beslist. Aldi wil alle documenten van de gemeente boven tafel over mogelijk geheime afspraken die zijn gemaakt met andere supermarktketens over detailhandel in Dedemsvaart.

Aldi is onder meer op zoek naar mogelijke afspraken tussen de gemeente en de concurrerende supermarkt Jumbo. Aldi deed lange tijd moeite om zijn supermarkt te verplaatsen naar het Mercator-terrein buiten het centrum. Dat hield de gemeente tegen. Aldi wil weten of Jumbo daar een rol in speelde.

WhatsApp

De gemeente moest onder druk van de Raad al eerder voldoen aan het WOB-verzoek van Aldi. Maar volgens de advocaat van Aldi leverde de gemeente toch onvoldoende informatie. Er was alleen maar gezocht in het digitale archief en niet in andere digitale locaties. De Raad bevestigt nu dat Aldi gelijk heeft.

De gemeente heeft intussen wel verder gezocht en aangetoond dat niet alleen in het digitale archief maar ook op computerbestanden van betrokken ambtenaren niets te vinden is. Maar de gemeente heeft nagelaten om in WhatsApp-berichten van ambtenaren te spitten. Volgens de gemeente wordt WhatsApp alleen gebruikt in persoonlijke communicatie tussen ambtenaren en niet in zakelijke communicatie. Daar neemt de Raad geen genoegen mee. “Niet is gebleken dat het college hiernaar onderzoek heeft gedaan." Dat moet alsnog gebeuren.