Leonie ter Braak 'onmeunig trots' op het kijkcijfersucces van De Beentjes

"Onmeunig trots." Met dat gevoel kijkt Leonie ter Braak uit Buurse naar de kijkcijfers voor de film De Beentjes van Sint Hildegard die gisteravond te zien was op NPO1. Het was het best bekeken programma op Koningsdag.

"Ik heb 'm al wel vaker gezien, maar het deed me toch meer dan ik dacht", kijkt Leonie terug op het moment dat ze op de bank plofte en de televisie aanzette, iets na het begin van de film. "Het ontroert mij toch elke keer weer. Dat had ik al de eerste keer dat ik 'm mocht zien. Tijdens de viewing. Voordat de film de bioscoop in gaat. Toen zaten we in een heel klein bioscoopje in Amsterdam. Toen moest ik heel hard lachen, maar voelde ik ook af en toe hoe de tranen over mijn wangen stroomden. De oale groond raakte mij gewoon heel erg. Dat raakte mijn wortels, waar ik vandaan kom."

Herman Finkers

Scènes doen haar denken aan haar eigen verleden, haar geboortegrond, haar eigen opa en oma. "Gisteren had ik dat dus weer", zegt ze. Dat de film gisteravond 2,5 miljoen kijkers trok, zegt volgens Leonie vooral iets over Herman Finkers. In de film speelt Leonie zijn dochter. "Het zegt dat Herman Finkers nog altijd een heel groot iemand is. Dat denk ik altijd. Daar gaan mensen nog steeds voor zitten. Een levende legende."

Droge humor, mooie taal, mooie zinnen en dan ook nog in het dialect. Dat 2,5 miljoen mensen dat omarmen, Leonie vindt het heel bijzonder. "Je kan films blijven maken in het dialect. Maak ze in het Gronings, in het Fries, in het Twents. Als je het ondertitelt, kijken mensen echt wel." Ze vergelijkt het met Scandinavische crimeseries die te zien zijn op Netflix en daar ook in Nederland goed bekeken worden. "Als het maar goed gemaakt is."

Eerste auditie

Herman Finkers; Leonie noemde zijn naam al en denkt ook dat hij grotendeels verantwoordelijk is voor het succes van de film. Leonie loopt weg met de cabaretier, met wie ze ook al samenspeelde in de regiosoap Van Jonge Leu en Oale Groond. "Ik heb mijn eerste auditie bij hem gedaan. Toen moest ik een Twentse monoloog houden. Toen dacht hij: wat komt daar voor onvervalst Twents oet."

Appje Wendy van Dijk

Leonie kreeg vanmorgen een appje van haar collega Wendy van Dijk bij SBS6. Ze wees Leonie op het aantal kijkers. "Anderhalf miljoen kijkers, wat veel antwoordde ik. Nee, 2,5 miljoen appte ze. Oh nog meer."

"Televisiemensen kijken naar het marktaandeel", legt Leonie uit. "Dat was 45 procent. Van alle mensen die televisie keken, keek 45 procent naar onze film. Dat is echt veel."