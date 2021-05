Grootste Europese hockeytoernooi voor G-sporters komt naar Twente

Het evenement vindt plaatst gedurende de Special Olympics, het grootste landelijke sportevenement voor mensen met een verstandelijke beperking, dat eerder al naar de regio Twente werd gehaald.

'Fantastische stap'

"Wij vinden het fantastisch dat Twente, naast de 24 nationale sporttoernooien, het Europese toneel is voor G-hockey", zegt Maaike Heethaar van Special Olympics Twente. "Twaalf Europese landen worden uitgenodigd om hun G-teams af te vaardigen naar Twente in juni 2022. Een fantastische nieuwe stap waarmee G-hockey op het vaste programma van de internationale evenementenkalender staat."

Het binnenhalen van het Europese hockeytoernooi is niet het eerste succes van de Twentse organisatie. Eerder al werd triatlon toegevoegd aan het evenement, een primeur in Nederland.

G-sporters blij

Het binnenhalen van het toernooi is niet alleen goed nieuws voor de organisatie, ook de G-sporters zelf zijn dolblij. Ralph Esser, G-hockeyer bij het Nederlands Elftal, speelde twee EK's en won ze allebei. "Het is super mooi nieuws dat het toernooi nu naar Nederland komt", zegt de aanvoerder. "Het is goed dat we nu meer in de spotlights komen. Daarnaast hoop ik natuurlijk ook dat er veel publiek op af komt."

Ook Sylvia Levers, G-hockeyer bij hockeyclub Twenthe in Hengelo, ziet kansen. "We willen graag in de spotlights staan. Het is leuk dat er straks veel mensen naar ons kijken."

G-hockeyers van hockeyclub Twenthe uit Hengelo (Foto: Special Olympics)

Wereldpodium

Ook bij de Koninklijke Nederlandse Hockeybond (KNHB) zijn ze verheugd met de komst van het grootste Europese hockeytoernooi voor G-sporters naar Twente. "Deze ontwikkelingen maken het mogelijk dat G-hockey teams in Europa de mogelijkheid hebben deel te nemen aan de Special Olympics World Games en staan zij aan het begin van een reis vol ontwikkelingen", zegt Hans Mater van de KNHB. "Nederlandse G-hockey teams krijgen de kans het op te nemen tegen teams uit andere landen op een wereldpodium, met mogelijk andere speelwijze en vaardigheden."

Natascha Bruers van Special Olympics Nederland vind het vooral goed voor de individuele sporters. “Individueel zal deelname aan deze evenementen het zelfvertrouwen en zelfredzaamheid van de sporters vergroten. Mondiaal gezien kunnen nog meer sportliefhebbers genieten van de prestaties van deze teams en zullen zij getuige zijn van het plezier, de spanning en de vaardigheden die nodig zijn voor G-hockey."

Het Special Olympics Invitational Field Hockey Tournament zal plaatsvinden op 11 en 12 juni 2022 op de hockeyvelden van DHC Drienerlo, op de campus van de Universiteit Twente. Daar zijn ze er nu al klaar voor. "Geweldig om voor het eerst in de geschiedenis hier een Europees hockeytoernooi te organiseren", zegt voorzitter Kim de Jager. "We moeten even kijken hoe het allemaal loopt, maar we hebben er heel veel zin in!"