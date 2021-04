Komende maanden geen luchtalarm in Raalte vanwege broedende ooievaars

Aankomende maandag zal het om 12 uur stil zijn in Raalte. Waar normaal gesproken iedere eerste maandag van de maand het luchtalarm wordt getest, blijft het vanaf heden stil in het dorp. Ooievaars hebben op de mast van Raalte-Noord een nest gemaakt en zitten naar alle waarschijnlijkheid niet te wachten op een hoop lawaai. De gemeente Raalte heeft besloten om de ooievaars voorlopig met rust te laten.

Dat ooievaars graag een nest op grote hoogte maken, is bekend. Maar in een luchtalarmmast is wel heel erg onhandig. De tortelduifjes zitten nu al enkele weken op hun plek en lijken voorlopig niet van plan om te gaan vertrekken. Om de ooievaars met rust te laten heeft de gemeente Raalte besloten het luchtalarm met ingang van komende maandag niet meer op de gebruikelijke manier te testen om toch zeker te weten dat het alarm in Raalte-Noord zijn werking doet, test de gemeente het luchtalarm stil.

Hoe lang de ooievaars in de mast zullen zitten, is moeilijk in te schatten. Volgens de Vogelbescherming kan het flink wat maanden gaan duren voordat de eventuele jonkies uitvliegen: "Ooievaars hebben één legsel per jaar in april, die 33-34 dagen worden bebroed. De jongen zitten 55-60 dagen op het nest. Als ze zijn uitgevlogen, worden ze nog 7 tot 20 dagen gevoerd door de ouders." Kortom, de ooievaars zitten voorlopig wel op hun plek in Raalte.

Calamiteiten en crisis

De komende maanden zal de gemeente Raalte het luchtalarm dus niet ten gehore brengen op de eerste maandag van de maand. Mochten er calamiteiten of een crisis voordoen, dan is de gemeente vanzelfsprekend genoodzaakt om toch het luchtalarm te laten af gaan. Tot die tijd zitten de ooievaars in alle rust op hun plek. Of er al jonkies zijn in de mast is nog niet bekend.