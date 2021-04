Politie: Koningsdag in Overijssel goed verlopen

Koningsdag is in Overijssel goed verlopen. Dat meldt de politie in reactie op vragen over incidenten in Deventer en Zwolle, gisteren. In Deventer brak een grote vechtpartij uit op de Wellekade. In Zwolle was sprake van onrust in Park de Wezenlanden nadat de politie mensen opriep om vanwege de drukte het park te verlaten.