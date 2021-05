Bekende valkenier Gerrit stopt na kwart eeuw, maar GA Eagles-mascotte Harly blijft vliegen

Sinds kort heeft hij het nieuws op zijn eigen website bekendgemaakt, maar Zandvoort wist al een tijdje dat het afscheid onvermijdelijk was. "Zonder Jannie vind ik er niet veel aan."

Populaire show

Al een kwart eeuw verzorgt Gerrit (67) samen met echtgenote Jannie (64) een gratis show in het Volkspark in woonplaats Rijssen. "En steevast kwamen daar veel mensen op af. Zomer of winter: altíjd waren er mensen. In de zomer vaak wel 250 mensen, al hebben we het ook weleens meegemaakt dat er 700 toeschouwers op af kwamen."

Paradepaardje

Bekendste paradepaardje uit de stal is onbetwist Harly, in heel voetbalminnend Nederland een bekende verschijning. De witkop-zeearend (Haliaeetus leucocephalus) luistert namelijk sinds jaar en dag als mascotte de wedstrijden op in De Adelaarshorst, het stadion van de Deventer voetbaltrots.

De ruim 40 jaar oude roofvogel kwam in het verleden al meermalen landelijk in het nieuws. Zo moest Harly ooit al eens onderduiken omdat er aanwijzingen waren dat fans van aartsrivaal PEC Zwolle hem zouden willen ontvoeren, moest het dier aan de grond worden gehouden wegens vogelgriep en lag Harly ooit onder vuur omdat hij volgens de Dierenbescherming in een vol stadion in de stress zou kunnen raken.

Niettemin tekende baasje Gerrit Zandvoort in 2018 een nieuw contract voor zijn troeteldier, dat op dat moment al tien jaar verbonden was aan Go Ahead Eagles.

Tekst gaat verder onder video

Punt erachter

Zandvoort zet nu echter per direct een punt achter zijn carrière. De shows lagen vanwege corona al langere tijd stil, maar duidelijk is dat de populaire demonstratie niet meer in het Volkspark zal zijn te bewonderen.

Aanleiding is de ziekte van Gerrits echtgenote, met wie hij steevast op pad ging. "Twee jaar geleden werd ze ziek. Ik heb het nog wel een paar keer geprobeerd. Maar Jannie en ik zijn natuurlijk al dertig jaar samen. Als ik dan in mijn eentje op pad ging, was ik in gedachten thuis."

Harly, de mascotte van GAE (Foto: eigen foto RTV Oost)

Heftige tijd

Hij heeft een heftige periode achter de rug. "Zo moest ik mijn twaalf roofvogels een goed tehuis bezorgen. Dat was nog wel een ding. Maar dat is met Rob en Petra Poliste van Valkenvlucht.nl, een valkerij in Twente, prima gelukt."

En dan werden hij en Jannie beiden begin dit jaar ook nog getroffen door corona. "Jannie heeft een paar keer gehoest en dat was het wel. Maar ik was doodziek. Heb zes dagen op de IC gelegen en ben 15 kilo kwijtgeraakt. Zal de komende tijd dus moeten aansterken."

Nieuw baasje Harly

En geruststellend nieuws voor de Go Ahead Eagles-fans: Harley blijft vliegen. "Arjan Heetebrij uit Glanerbrug heeft zich over Harly ontfermd en blijft shows in De Adelaarshorst verzorgen. Vanwege corona zal het er dit seizoen waarschijnlijk niet meer van komen, maar vanaf volgend seizoen zal Harley er hopelijk weer bij zijn."

Of Zandvoort in de toekomst ooit zijn oude passie nog weer oppakt? "Nee, ik ga me met andere leuke dingen bezighouden. Met z'n tweetjes fietsen, toeren met de auto, wat barbecuën. Als ik zeg dat ik ergens een punt achter zet, zet er ik ook echt een punt achter. Bovendien, zonder Jannie vind ik er toch niet veel aan."