VIDEO: Mannen die snelkraak pleegden bij kledingzaak in Enschede deinzen nergens voor terug

Op donderdag 8 april stopt om rond kwart voor vijf 's nachts een donkergrijze Audi A5 cabrio voor de kledingwinkel. Drie mannen stappen uit, ze hebben grote witte bigbags bij zich. Ze krikken eerst met professioneel gereedschap het rolluik een stukje omhoog, daarna wordt met een zware moker de dikke glazen toegangsdeur kapot geslagen.

Dat hun actie zoveel lawaai maakt dat omwonenden allemaal wakker worden deert ze blijkbaar niet. Ook het loeiende alarm in de winkel schrikt ze niet af. Ze pakken binnen wat ze pakken kunnen. Dure kleding van de merken Balmain, Dsquared en Moncler verdwijnt in de bigbags.

Audi staat niet in versnelling

De mannen hebben zich flink ingepakt, waardoor hun gezichten nauwelijks zichtbaar zijn. Na anderhalve minuut gaan ze naar buiten en zijn daar nog een tijdje bezig om alle kleding in de Audi te proppen. Ze krijgen het er met moeite in. Als de bestuurder wil wegrijden, is goed te horen dat hij de auto niet goed in de versnelling heeft staan.

Hoewel de gealarmeerde politie onderweg is, lukt het de mannen te ontkomen. Ze vluchten via de De Klomp, Oldenzaalsestraat, Mooienhof, Kuipersdijk en de Varviksingel de Zuiderval op. Vanaf daar rijden ze de A35 op richting Hengelo. De Audi is voor het laatste met hoge snelheid gezien op de A35 in de richting van Almelo-Zuid.

Meerdere big bags werden bij de kraak volgestopt met dure herenkleding (Foto: News United / Dennis Bakker)

De eigenaar van de kledingwinkel zit met een forse schadepost. "Het gaat om tienduizenden euro's aan kleding", vertelt politiewoordvoerder Chantal Westerhoff. "Daar komt de schade aan het pand nog bij. Het is een enorme strop voor deze ondernemer. Zeker in deze tijd dat het al zo moeilijk is om het hoofd boven water te houden."

Kentekenplaten gestolen in Enschede

De politie spreekt van een goed voorbereide actie. "Toch hebben ze wel wat spullen achtergelaten in en rond de winkel. Die spullen onderzoeken we op sporen." Het belangrijkste spoor lijkt de opvallende donkergrijze Audi A5 cabrio. "Die auto maakte een zwaar geluid, mogelijk zit er een sportuitlaat onder", aldus Westerhoff. "Op die auto zaten gestolen kentekenplaten. Die zijn enkele uren voor de kraak gestolen aan de Texellaan in Enschede."

Opvallend is dat de mannen een gestolen kentekenplaat van de Texellaan bij de winkel van Jurgen Langezaal hebben achtergelaten. Daar is de plaat snel verwisseld voor een nagemaakte kentekenplaat. Die laat hoort bij een andere Audi A5 uit Smilde.

"Als iemand een verband ziet tussen de combinatie van de drie mannen, de opvallende Audi A5 en Smilde, dan horen wij dat graag", zegt Westerhoff. "Ook willen we weten of die gestolen kleding ergens te koop wordt aangeboden, of dat iemand in de uren voor de kraak iets heeft gezien van de diefstal van de kentekenplaat aan de Texellaan."

Tips?

- Bel de tiplijn: 0800 - 6070 (gratis nummer)

- Stuur politie Enschede een privébericht op Facebook

- Gebruik het tipformulier

- Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800 - 7000