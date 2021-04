Gooier vuurwerkbom in Hengelo nog niet gevonden, politie zoekt groep jongeren die in de buurt was

Het explosief werd op zondagavond 11 april door de brievenbus gegooid. Dat gebeurde rond tien voor negen. De kracht van het vuurwerk was zo zwaar, dat de deur en de hal zwaar beschadigden. De voordeur van een van de appartementen werd uit het slot geblazen.

"De dader nam een enorm risico, want je wilt er niet aan denken wat er was gebeurd als de bewoners van de appartementen in het halletje hadden gestaan", vertelt politiewoordvoerder Chantal Westerhoff. "De bewoners, ook kinderen, waren thuis. Daarom nemen we deze zaak hoog op."

Op het plein voor de appartementen stond diezelfde avond een groepje jongeren. "Wij hebben die jongeren helaas toen niet als getuigen kunnen horen", zegt Westerhoff. "Zij hebben mogelijk belangrijke informatie voor ons onderzoek. Een van die jongeren had een retro scooter. Misschien weten zij wie dat vuurwerk in de brievenbus heeft gedaan of waar de dader heen is gefietst."

Tips?

Heb je informatie? Was je één van die jongeren? Of weet je wie de man is die het explosief door de brievenbus gooide? Neem contact op met de politie.

- Bel de tiplijn: 0800 - 6070 (gratis nummer)

- Stuur politie Hengelo een privébericht op Facebook

- Gebruik het tipformulier

- Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800 - 7000