Nep-bankmedewerker licht vrouw (79) uit Raalte op en gaat op haar kosten shoppen in Heino

De 79-jarige vrouw uit Raalte werd op donderdag 18 februari eerst gebeld door iemand die zich voordeed als medewerker van de ABN-Amro bank. Ze kreeg te horen dat er mogelijk iets mis was met haar bankrekening. Ze werd verzocht de bankpas door te knippen en in een envelop te doen.

Haar pas werd even later opgehaald door de man, die kort daarna is gefilmd bij het filiaal van Albert Heijn in Heino. Later blijkt dat binnen 24 uur er elf keer geld wordt opgenomen van de rekening van de vrouw uit Raalte. Dat gebeurde in Raalte, Heino, Enschede, Arnhem en Wageningen.

De politie blijft waarschuwen voor deze vorm van oplichting. Banken vragen nooit om de bankpas door te knippen en in een envelop te doen. Bankpassen worden ook nooit opgehaald aan de deur. Het beste advies is: word je gebeld met een soortgelijk verhaal, bel altijd het nummer dat je zelf hebt van de bank om na te vragen of het verhaal klopt.

Tips?

De man die is gefilmd bij Albert Heijn in Heino wordt nog gezocht. Weet je wie dat is? Laat het dan weten!

- Bel de tiplijn: 0800 - 6070 (gratis nummer)

- Stuur politie Raalte een privébericht op Facebook

- Gebruik het tipformulier

- Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800 - 7000