De markt in Haaksbergen bruist weer als vanouds: "Eindelijk!"

Afgelopen februari protesteerden marktkooplieden nog op het marktplein in Haaksbergen. Eigenaren van een non-food kraam zetten hun tent af met rood-witte linten. De boodschap: laat ons open, winkelen in de buitenlucht is veilig.

Topsfeer

Ook Benno Nobbenhuis, eigenaar van een kraam met ondergoed, was bij het protest. Vandaag staat hij opnieuw op de markt. Dit keer zonder afzetlinten, en met een brede glimlach op zijn gezicht. "Ik heb dit gemist!"

De markt in Haaksbergen bruist weer als vanouds:

"Het gevoel van de markt kun je niet uitleggen", zegt Edith Kamphuis. Ze is een rasechte marktkoopvrouw. Haar ouders en grootouders stonden ook op de markt. "De vrijheid en het contact met de mensen, ik heb het enorm gemist."

Maar niet iedereen is vrolijk. Onder wie Jan Lubbers, eigenaar van een kraam met ondergoed. "Ik heb een ochtendhumeur. Vanwege het feit dat ze ons al die tijd van de markt gestuurd hebben, terwijl de grote winkelbedrijven wel gewoon mochten verkopen. Die boosheid zal voorlopig nog wel even blijven."

Saamhorigheid

Toch overheerst saamhorigheid in Haaksbergen. De ene na de andere ondernemer komt even een bakkie koffie halen bij de kraam van Edith. "Tja, zo vroeg kun je het nergens anders krijgen he?" Voor de lunch gaan de kooplieden overigens een deurtje verder: bij de horeca aan de markt. "We moeten elkaar een beetje helpen. Dus ook horecaondernemers."

Aan solidariteit geen gebrek in Haaksbergen, zagen we twee weken geleden al. Toen stelde een van de marktkooplieden zijn leegstaande Jumbo-pand ter beschikking aan non-foodcollega's. En zo had Haaksbergen er plotseling een markthal bij, al was het maar voor even.