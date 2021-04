Oorzaak fatale brand Delden blijft onbekend

Het onderzoek naar de fatale brand in het appartementencomplex in Delden is afgerond. De politie heeft een misdrijf uitgesloten, maar kan niet zeggen waardoor de brand wel is ontstaan. Bij het incident afgelopen weekend vielen twee doden en raakte een andere bewoner van het complex gewond.

In het appartementencomplex aan de Stadshagen in Delden brak in de nacht van zaterdag op zondag een grote brand uit. De twee bewoners van het appartement op de eerste verdieping, waar de brand ontstond, kwamen daarbij om het leven. Het gaat om een man van 90 jaar en een 86-jarige vrouw.

Sporenonderzoek

In het complex is na de brand uitgebreid sporenonderzoek gedaan door forensisch rechercheurs. "Er zijn geen sporen aangetroffen die erop wijzen dat er sprake is van een misdrijf. Waardoor de brand wel is ontstaan, is helaas onduidelijk gebleven", zegt een politiewoordvoerder.

Het slachtoffer dat naar het ziekenhuis werd gebracht, is inmiddels weer thuis. De man had rook ingeademd, maar raakte verder niet gewond, laat zijn dochter weten aan RTV Oost.

Terugkeer bewoners

De tientallen bewoners die geëvacueerd werden vanwege de brand, kunnen voorlopig nog niet terug naar huis. Volgens burgemeester Nauta gaat dat nog enkele weken duren.

Een terugblik op de fatale brand: