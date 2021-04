Vijf jaar zonder station Geerdijk, een terugblik

Het was in 2016 een opmerkelijke actie, zeker bezien vanuit de huidige coronatijd: een werkelijk bomvolle trein die stopte in Geerdijk om 19:06 uur. Dat was een verwijzing naar het ontstaan van het station in 1906. De honderden mensen in de trein wilden op deze manier op een originele manier afscheid nemen van 'hun' station.

Vol perron tijdens de laatste stop op station Geerdijk (Foto: RTV Oost)

Het treinstation in Geerdijk werd afgebroken, omdat er per dag nog maar enkele tientallen mensen gebruik van maakten. Het was destijds het op één na rustigste station van Nederland.

Bovendien konden de treinen op de verbinding Almelo - Mariënberg op deze manier sneller hun bestemming bereiken. Een dag na de laatste rit werd al begonnen met de sloop.

Sindsdien moeten de inwoners van het dorp enkele kilometers reizen om een station in Mariënberg of Vroomshoop te bereiken. Een gedenksteen herinnert nog altijd aan het station.

Bekijk hieronder de video van de laatste rit: