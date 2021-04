International Renate Jansen blijft FC Twente trouw

Renate Jansen speelt ook komend seizoen voor FC Twente Vrouwen. De 47-voudig Oranje-international tekende vandaag in De Grolsch Veste een nieuw contract. Voor Jansen wordt het alweer haar zevende seizoen in het rood van FC Twente.

“Het gaat mijn zevende seizoen voor FC Twente worden en daar ben ik heel blij mee. Ik voel me hier in Twente op mijn plek en ben er trots op dat ik ook in het nieuwe seizoen het shirt van FC Twente mag dragen”, zegt Jansen.

"Heel belangrijk"

Technisch manager René Roord is eveneens blij met de verlenging van Jansen. “De voetbalkwaliteiten van Renate zijn inmiddels wel bekend. Renate heeft zich de laatste jaren enorm ontwikkeld als aanvoerder van de ploeg binnen en buiten het veld. Zij is heel belangrijk voor alles waar FC Twente Vrouwen voor staat: presteren, ontwikkelen, normen en waarden”, aldus Roord.

Successen

Jansen kwam in de zomer van 2015 naar Enschede en behaalde afgelopen jaren mooie successen met de club. In 2016 en 2019 werd Jansen met FC Twente landskampioen en in 2020 werd de Eredivisie Cup gewonnen. Jansen scoorde tot dusver 63 competitiedoelpunten voor FC Twente, en kwam tien keer in actie tijdens UEFA Women’s Champions League duel van FC Twente.

In 2017 werd Jansen met de Oranje Leeuwinnen Europees kampioen in Enschede en twee jaar later bereikte ze met de nationale ploeg de WK-finale.