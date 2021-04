Directie-echtpaar failliet zorgbureau hangt cel- en werkstraf boven hoofd wegens fraude

Behalve dat het directie-echtpaar T., dat gezamenlijk het failliete Almelose zorgbureau Avant Zorg en Welzijn runde, al jarenlang in een juridisch gevecht met de curator is verwikkeld, hangt hen nu ook een celstraf en werkstraf boven het hoofd. Het echtpaar moest zich vandaag voor de strafrechter verantwoorden op verdenking van faillissementsfraude. Vlak voordat hun commerciële zorgbedrijf op de fles ging, zouden de echtelieden onder meer forse geldbedragen hebben weggesluisd.

Tegen directeur Adem T. (49) werd tien maanden celstraf, waarvan drie maanden voorwaardelijk geëist. Tegen zijn echtgenote en mede-directielid Ümmühan (46) een werkstraf van 180 uur en één maand voorwaardelijk.

Turkse cliënten

Het Almelose zorgbureau Avant Zorg en Welzijn verleende vooral zorg aan Turkse cliënten, maar ging in het voorjaar van 2016 op de fles. Het was de belastingdienst die destijds het faillissement had aangevraagd, omdat de schuldenlast intussen was opgelopen tot een half miljoen euro.

Avant Zorg telde op dat moment circa 20 medewerkers en had zo'n 70 cliënten: met name senioren en gehandicapte kinderen met een Turkse achtergrond.

Pensioenen niet afgedragen

Na het bankroet stuitte curator Wouter Weenink in zijn onderzoek vervolgens op een aantal opmerkelijke zaken. Zo bleek onder meer dat de directie de pensioenen voor het personeel niet had afgedragen. Voor het pensioenfonds aanleiding een claim van een kleine 80 mille in te dienen.

Aansprakelijk gesteld

De curator heeft het directie-echtpaar T. inmiddels aansprakelijk gesteld voor het totale faillissementstekort. Die is voorlopig becijferd op ruim zeven ton.

De rechtbank oordeelde dat het echtpaar inderdaad verantwoordelijk kan worden gehouden voor de schade rond het faillissement en bepaalde dat het een voorschot van 708.000 euro moet betalen. Het stel is tegen dit vonnis in beroep gegaan. Deze procedure dient binnenkort voor het gerechtshof.

Overigens had de curator tussentijds beslag laten leggen op de privéwoning van het echtpaar aan de Wierdensestraat. Dit pand is intussen executoriaal verkocht, maar vanwege de hoogte van de hypotheek leverde dit amper wat op voor de schuldeisers.

Strafrechter

Los van de procedure rond het faillissement heeft het echtpaar zich vandaag ook voor de strafrechter moeten verantwoorden. Aanleiding vormt de strafrechtelijke aangifte van faillissementsfraude door de curator. Na deze aangifte deed de FIOD in 2018 een inval in de privéwoning aan de Wierdensestraat, waarbij enkele duizenden aan contanten in beslag werden genomen.

De uitkomsten van dit FIOD-onderzoek waren dusdanig dat het zogeheten Functioneel Parket - een landelijk opererend onderdeel van het Openbaar Ministerie dat onder meer belast is met complexe fraudezaken - besloot om de T.'s strafrechtelijk te vervolgen.

Contante opnames

Het echtpaar wordt verdacht van faillissementsfraude. Zo zouden er vlak voordat de zorgorganisatie op de fles ging forse geldbedragen van de bedrijfsrekening zijn gehaald en overgeboekt naar de privérekening. Vervolgens werd dit contant opgenomen. Over de jaren 2015 en 2016 ging het om in totaal 286.000 euro, zo becijferde curator Weenink.

Het echtpaar beweerde onder meer dat het geld contant was opgenomen om eten van te kopen voor het personeel. De toko waar dit gebeurde had geen pinautomaat, vandaar dat contant moest worden afgerekend, zo luidde het argument. De curator nam vanwege de hoogte van dit bedrag echter geen genoegen met deze verklaring en deed aangifte bij justitie.

Onvindbaar

Overigens was het echtpaar enige tijd onvindbaar voor de curator, maar is dus intussen weer boven water. Beiden moesten vandaag voor de rechtbank in Zwolle verschijnen.

Volgens het Functioneel Parket heeft het echtpaar niet alleen in aanloop naar het faillissement geld vanuit het zorgbureau weggesluisd, maar ook verzuimd een deugdelijke administratie bij te houden. Bovendien zijn er valse jaarrekeningen gedeponeerd door te malverseren met de cijfers.

Volgens een woordvoerster van het Functioneel Parket is met de vermeende fraude een bedrag van 220.000 euro gemoeid. "De strafeis is gekoppeld aan de hoogte van dit bedrag", aldus de zegsvrouw.

In opspraak

Overigens werden de 70 cliënten van Avant Zorg destijds ondergebracht bij Zorgbureau Maatwerk. Deze organisatie raakte vervolgens in opspraak omdat het door meerdere Twentse gemeenten werd verweten dat het wel zorgsubsidies opstreek, maar geen zorg leverde. Nadat er aangifte werd gedaan van zorgfraude, ging ook Maatwerk failliet.

Nieuw bureau opgericht

Ümmühan T. richtte circa een maand nadat Avant Zorg failliet was gegaan een nieuw zorgbureau op: stichting 't Thuisgevoel. Juist vanwege de negatieve beeldvorming die er ontstond, trok ze zich uit dit bedrijf terug. Niettemin besloot de gemeente Almelo om in september 2019 het contract met 't Thuisgevoel niet te verlengen. Aanleiding vormden twijfels over de werkwijze.

Thijs Geerdink, advocaat van een van de directieleden, wil niet reageren op de verdenkingen tegen zijn cliënt en de rechtszaak van vandaag. De uitspraak is eind mei.