Werkzaamheden stuw Junne worden hervat

De werkzaamheden voor de drooglegging van de oude stuw over de Vecht bij buurtschap Junne in Ommen worden hervat. De aannemer is vandaag begonnen met het aanvoeren van materieel, meldt Waterschap Vechtstromen in een nieuwsbrief aan omwonenden.

Afgelopen vrijdag werd een kort geding tegen de bouwwerkzaamheden ingetrokken, omdat al het materieel toen weg werd gehaald. "Daarmee is het spoedeisende belang in deze zaak komen te vervallen", lichtte bestuursrechtdeskundige Marcel Middelkamp toen toe.

Het Waterschap Vechtstromen meldt dat de aannemer zijn materieel had weggehaald, omdat hij elders de kraan in kon zetten. "De rechter heeft ons eind vorige week laten weten dat de opgelegde bouwstop is opgeheven, en dat we kunnen starten met de werkzaamheden die nodig zijn voor het onderzoek naar de stuw. Dit betekent dat de aannemer vandaag (28 april) zijn materieel weer aanvoert, om de uitvoering van het werk te starten en de opgedane achterstand in te halen."

Staat van de stuw

Voor Vechtstromen is het belangrijk om snel te achterhalen wat de staat van de stuw Junne is. Uit oogpunt van de waterveiligheid wil het waterschap zo snel mogelijk duidelijkheid hebben over de staat van de stuw. Door al het water rond de stuw weg te pompen kan het waterschap onderzoek doen naar de staat van het metselwerk en de houten funderingspalen waarop het geheel ruim honderd jaar geleden is gebouwd.

Ook is het nodig, omdat de brug die op de stuw is gebouwd volgens de gemeente Ommen niet meer van deze tijd is. De brug zou het landbouwverkeer niet aankunnen. De gemeente wil daarom even verderop een nieuwe brug bouwen.

Vechtstromen meldt in de nieuwsbrief dat er een ecologisch werkprotocol is opgesteld door deskundige ecologen. In dit protocol staan maatregelen ter bescherming van onder meer de grote gele kwikstaart, huismus en vleermuizen.