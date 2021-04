Rechtsfilosoof Roland Pierik: "Vrijheid van religie veronderstelt soms tandenknarsend tolereren.”

Als rooms-katholieke puber in het streng gereformeerde Rijssen interesseerde Roland Pierik zich voor de gemeentepolitiek. Het ergerde hem dat de religieuze meerderheid in de gemeenteraad kon bepalen dat op zondag het zwembad dicht bleef. "Jij hindert mij niet door naar de kerk te gaan, ik hinder jou niet door te zwemmen. Ik zou het prettig vinden als met mijn wensen ook rekening wordt gehouden."

Botsende grondrechten

Het gevoel van onrecht legde de basis voor zijn studie rechten. Hij interesseert zich vooral voor botsende grondrechten, zoals de vrijheid van meningsuiting tegenover de vrijheid van godsdienst.

In de discussie over wel of niet vaccineren is sprake van drie grondrechten: het recht op leven, het recht op de integriteit van het lichaam en de vrijheid van religie en geweten. Pierik verwerpt de gedachte dat vaccineren ingaat tegen het recht op leven. "De vaccins zijn juist bedoeld om de mensen te beschermen en ze zijn veilig."

Wantrouwen tegen vaccins als gen-experiment

Hij begrijpt het wantrouwen tegen nieuwe mRNA-vaccins niet. "Het is een nieuwe soort manier van vaccins maken, maar de werking is zoals bij elk vaccin. De stof verdwijnt weer uit je lichaam maar het lichaam wordt aangezet tot een reactie. Het is geen gen-technisch experiment".

Dwang bij vaccinatie ziet hij niet zitten. "Dat is niet nodig. Als we die discussie nu al voeren, jagen we mensen onnodig in de gordijnen en laten ze zich bozig misschien niet vaccineren."

Dat de samenleving harder is geworden ziet hij ook aan de wijze waarop in de samenleving gereageerd is op kerkgangers, die met een beroep op de vrijheid van godsdienst, ter kerke gingen.

Tandenknarsend tolereren

"Er zijn maar een of twee kerken geweest, de meeste hebben zich keurig aan de adviezen gehouden." Hij praat het handelen van die enkele kerken niet goed maar "misschien moet je als maatschappij ook tandenknarsend tolereren dat er groepen zijn die de regels overschrijden. Als je het op de spits drijft, wordt het echt een gevecht. Moet je het leger er op afsturen dan?"

Gemeenten bevoegd om kerken te sluiten

De regering geeft gemeenten wel bevoegdheid openbare gebouwen tien dagen af te sluiten als daar veel coronabesmettingen zijn. Minister De Jonge nam vorige week een advies van de Raad van State over. Ook religieuze gebouwen kunnen op grond hiervan gesloten worden.

Maar de regering geeft aan dat er met het oog op de scheiding van kerk en staat terughoudendheid past. De wet is aangenomen om te voorkomen dat lokale brandhaarden van een corona-uitbraak een ernstig gevaar gaan vormen voor de volksgezondheid.

Zondag 2 mei in Hoogtij een uitgebreid interview met Roland Pierik in Hoogtij.