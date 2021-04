Heracles vaak op dreef tegen VVV, Vitesse uit altijd lastig voor PEC

Als de resultaten uit het verleden een graadmeter zouden zijn, behaalt Heracles een ruime zege op VVV en is PEC Zwolle kansloos bij Vitesse. FC Twente wacht al wekenlang op een zege, daardoor kan tegenstander Fortuna Sittard de Enschedeërs passeren in de stand. Go Ahead Eagles wil een fraaie thuisserie voortzetten tegen Helmond Sport.

In deze rubriek zet RTV Oost nutteloze feiten, leuke weetjes en vergeten momenten uit het verleden van de Overijsselse clubs op een rij.

Heracles – VVV

Bij Heracles – VVV is gokken op een zege voor de Almeloërs is geen hogere wiskunde afgaande op de resultaten uit het verleden, zowel recent als langer geleden.

Zo zit VVV midden in een horrorreeks want de laatste elf wedstrijden gingen allemaal verloren. Daardoor is de Limburgse ploeg gezakt naar de voorlaatste plaats en dreigt degradatie.

Heracles is al vijf thuiswedstrijden ongeslagen tegen VVV. De doelcijfers in die duels zijn veelzeggend: 21 voor en 3 tegen. Zo eindigde de laatste ontmoeting in 6-1, mede door drie goals van Cyriel Dessers. In december 2011 werd het zelfs 7-0 met onder meer twee goals van Marko Vejinovic en Glynor Plet.

Slechts één keer verloor Heracles op eigen veld een eredivisiewedstrijd van de ploeg uit Venlo. In 1985, 36 jaar geleden dus, werd het 0-2.

Aftrap: zaterdag 16.30 uur

Fortuna Sittard – FC Twente

FC Twente wacht al acht wedstrijden op een overwinning. Een nieuwe nederlaag in Sittard kan een forse duikeling in de stand tot gevolg hebben want Fortuna is één van de drie ploegen met evenveel punten als FC Twente.

De laatste ontmoeting in Sittard in september 2019 was er één waarin veel gebeurde. Twente kwam voor met 0-3 door goals van Keito Namamura, Javier Espinosa en Giorgio Arburjana. Er waren rode kaarten voor Nakamura en Fortuna-speler Michael Pinto. De thuisploeg knokte zich nog terug tot 2-3 in een spannende slotfase.

Aftrap: zaterdag 18.45 uur

Vitesse – PEC Zwolle

Wedstrijden bij Vitesse liggen PEC Zwolle geenszins. Bovendien is Vitesse de laatste weken goed in vorm getuige een serie van zeven ongeslagen duels.

PEC won nog maar één keer in de historie een competitie- of bekerwedstrijd in Arnhem. Dat gebeurde in september 1975 in de eerste divisie, 0-2. Cees van Slooten en Jan Verheyen tekenden voor de Zwolse treffers in die ontmoeting.

De laatste twee ontmoetingen waren in 2019 en PEC verloor ze allebei, vooral dankzij Bryan Linssen, de oud-Heraclied die tegenwoordig Feyenoorder is. Hij maakte in april drie goals (uitslag 4-1) en maakte er later dat jaar weer eentje toen het 3-0 werd.

PEC-trainer Bert Konterman was speler van Vitesse toen hij in 2004 afscheid nam als profvoetballer.

Aftrap: zaterdag 20.00 uur

Go Ahead Eagles – Helmond Sport

De eindsprint van Go Ahead Eagles is net iets te laat ingezet om rechtstreekse promotie te halen, maar op de derde plaats is de Deventer ploeg straks wel een gevaarlijke outsider in de nacompetitie.

Helmond Sport heeft zich uit de onderste regionen opgewerkt naar de tiende plaats. In de eigen Adelaarshorst is Go Ahead al zes duels op rij ongeslagen. De laatste thuisnederlaag tegen Helmond Sport dateert van bijna tien jaar geleden: in 2011 werd het 2-3.

Aftrap: zondag 14.30

Alle duels zijn live te volgen via De Oosttribune op Radio Oost.