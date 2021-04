Werkstraf geëist tegen veroorzaker dodelijk grasmaaierongeluk in Kampen

Tegen de bestuurder van de grasmaaier waarmee in 2018 een dodelijk ongeluk werd veroorzaakt is een werkstraf van 180 uur geëist. De man staat vandaag terecht voor het veroorzaken van het ongeluk waarbij de zesjarige Fleur om het leven kwam. De Officier van Justitie verwijt de man dat hij niet goed genoeg heeft uitgekeken bij de maaiwerkzaamheden waar hij op het moment van het ongeluk mee bezig was.

De bestuurder van de grasmaaier, waarmee het dodelijk grasmaaierongeluk in Kampen in 2018 werd veroorzaakt, moest zich vanochtend melden voor de rechtbank in Zwolle. De man wordt vervolgd voor het veroorzaken van een dodelijk ongeluk, waarbij de zesjarige Fleur om het leven kwam. Vandaag moest duidelijk worden wat de eis is van de officier van justitie. Die kwam met een werkstraf van 180 uur.

Gesprek met ouders

De bestuurder was ten tijde van het ongeluk medewerker van de gemeente Kampen. Het ongeluk heeft grote impact op hem, liet hij eerder weten. De man heeft een gesprek gehad met de ouders van het meisje.

Het ongeluk vond plaats op een groenstrook vlakbij een basisschool aan de Bouwkamp in de wijk Onderdijks in Kampen in 2018. Het was speelkwartier en de kinderen speelden buiten, met toezichthouders. Het schoolplein is open, waardoor de kinderen ook op de groenstrook kunnen spelen. Fleur kwam onder de grasmaaier terecht. Ze overleed vijf dagen later aan haar verwondingen.