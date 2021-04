Gemeenteraad Raalte overtreedt regels door haperende liveverbinding: ‘Deel raadsvergadering moet opnieuw’

De gemeenteraad van Raalte heeft zich woensdagavond niet aan de gemeentewet gehouden door een vergadering door te zetten, terwijl de livestream niet werkte. Dat stelt John Bijl, directeur van het Perikles Instituut. “De vergadering had geschorst moeten worden. Alles wat niet live is uitgezonden, is niet rechtsgeldig.”

De livestream viel op een gevoelig moment weg: vlak voordat de oppositiepartijen een motie van wantrouwen indienden tegen een wethouder. “Ik heb even contact met de griffier van Raalte gehad, hij had pas later door dat de stream niet goed werkte.”

'Een vergadering moet live te volgen zijn'

De boodschap van Bijl, die meeschreef aan de noodwet voor gemeenteraadsvergaderingen in coronatijd, is helder: “Het deel dat niet live is uitgezonden, moet over. Een raadsvergadering is alleen rechtsgeldig als een raadslid een openbare wilsverklaring heeft gegeven. Deze vergadering is niet openbaar geweest tijdens de besluitvorming zelf.”

De videobeelden later online zetten, maakt de vergadering ook nog niet rechtsgeldig. “Een vergadering moet live te volgen zijn. Anders is het geen raadsvergadering."

'Deel van de vergadering opnieuw uitvoeren'

De oplossing volgens Bijl? “Ze zouden er goed aan doen om het deel van de vergadering opnieuw uit te voeren.” Die kans heeft de gemeenteraad van Raalte donderdagavond al. Ook dan staat er een raadsvergadering gepland.

De gemeente Raalte laat weten dat er later vandaag een reactie op het voorval komt.