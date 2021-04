Ondanks het slechte weer toch volle terrassen in Oldenzaal

Klokslag twaalf uur stonden in Oldenzaal de eerste mensen alweer klaar om op het terras van eetcafé De Tijd te lunchen. Aangemoedigd door eigenaar Willem Ensink zoeken ze hun plaatsje op. "Heerlijk toch!", zegt één van de gasten. "Lang op gewacht."

Het weer lijkt het enige verschil met gisteren. Toch ziet Ensink wel wat minder gasten zijn terras betreden. "Maar dat is ook logisch. Bijna alle tafeltjes staan in de buurt van een heater, enkel de voorste rij niet. Die rij is dan ook nagenoeg leeg. Maar ik heb alweer zes nieuwe heaters besteld, dus dat komt goed", zegt hij lachend.

We namen een kijkje in Oldenzaal:

'Kou valt wel mee'

Eén van de gasten op het terras viert z'n verjaardag met zijn vriendin, geheel in stijl. "Dit is toch een mooi verjaardagscadeau? Heerlijk. Die kou valt wel mee, en we hebben elkaar natuurlijk."

Ook de vaste gasten zijn weer aanwezig. "Gisteren was natuurlijk wat beter dan vandaag, maar gelukkig is het nu droog. Helemaal mooi zo."

Geen financieel succesverhaal

Toch had eigenaar Ensink het liever allemaal anders gezien. "Tja, kan het uit... Ik heb geen idee. Normaalgesproken is dit een hele goede tijd voor ons, met het hele restaurant dat binnen vol zit. Ach, zo lang de sfeer maar goed is. We hebben al het personeel nog aan het werk, dat vind ik heel belangrijk. Een financieel succesverhaal gaat het in ieder geval niet worden."

En dan is het voor Ensink en de andere horecaondernemers wachten op verdere versoepelingen. "Hopelijk kunnen we in juni weer vol gas draaien. Maar het moet wel ten alle tijden verantwoord blijven, anders gaan we weer dicht. Nu genieten van deze dagen!"