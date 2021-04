Gemeente Raalte steunt besluit Mariënheem om uit overleg N35 te stappen

Het besluit van Plaatselijk Belang Mariënheem om uit het overleg over de aanpak van de N35 te stappen, wordt ondersteund door het college van burgemeester en wethouders van Raalte. Ook de gemeenteraad schaart zich unaniem achter deze stap. Dat valt te lezen in een brief die woensdag vanuit Raalte naar onder meer Rijkswaterstaat en de provincie Overijssel ging.

Ongeveer twee weken geleden kreeg de verkeerscommissie van Plaatselijk Belang Mariënheem te horen dat de twee beloofde bajonetkruisingen niet meer bij het dorp aangelegd zouden worden. Dat vanwege de rondweg, die eind vorig jaar aan het dorp werd beloofd. Reden voor Plaatselijk Belang om zich terug te trekken uit de gesprekken met de provincie en Rijkswaterstaat.

“Er gaat een streep door de verkeersveiligheid. Dat is niet te verkroppen”, vertelde Gerard Nij Bijvank namens de verkeerscommissie van Plaatselijk Belang eerder deze week bij RTV Oost.

'Daar maken we ons grote zorgen over'

De gemeente begrijpt de keuze van Plaatselijk Belang. “De voor Mariënheem en ons teleurstellende uitkomsten hiervan, hebben op korte termijn aanzienlijke negatieve consequenties voor de leefbaarheid en veiligheid voor het dorp Mariënheem. En daar maken we ons grote zorgen over”, valt te lezen in de gezamenlijke brief.

“Dit besluit heeft ook negatieve reacties opgeroepen bij de inwoners in Mariënheem, het Plaatselijk Belang en de gemeenteraad van Raalte. Deze reacties zijn ook begrijpelijk, gezien de vele jaren dat al wordt gesproken over de leefbaarheid en veiligheid in Mariënheem,” schrijft Raalte.

Het schrappen van de beloofde bajonetkruisingen was voor Plaatselijk Belang reden om uit de gesprekken met provincie en Rijkswaterstaat te stappen. “Dat ze deze moeilijke keuze hebben gemaakt, kunnen wij op basis van de voorgeschiedenis vanuit hun begrijpen.”

'Toch weer in gesprek'

Volgens Plaatselijk Belang is ‘kostenefficiëntie’ de reden voor het schrappen van de bajonetkruisingen. De kruisingen zouden, met het oog op de aanleg van de rondweg, binnen tien jaar afgeschreven moeten worden.

“De gemeente Raalte heeft de wens, ter overbrugging tot de rondweg is aangelegd, dat er adequate duurzame tijdelijke maatregelen voor de verkeersveiligheid in Mariënheem kunnen worden getroffen”, schrijft Raalte in de gezamenlijke brief.

“Het is essentieel dat deze tijdelijke maatregelen worden gerealiseerd en ook daadwerkelijk in samenspraak met het Plaatselijk Belang worden bepaald. We willen er ons voor inspannen dat zij, ondanks hun begrijpelijk grote teleurstelling, toch weer in gesprek gaan met de provincie Overijssel en Rijkswaterstaat.”

“Verder hebben we de nadrukkelijke wens dat naast de noodzakelijke tijdelijke maatregelen in Mariënheem, de aanleg van de rondweg de hoogste prioriteit in de plannen voor de marsroute heeft.”

Gemeenteraad en het Raalter college van B&W hoopt dat met de brief de dialoog tussen beide partijen weer op gang komt. Ook hoopt Raalte de ontstane ophef zo snel mogelijk achter zich te latten. “Om gezamenlijk tot duurzame oplossingen te komen.”