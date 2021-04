Sifan Hassan opnieuw naar FBK Games: "Past helemaal in mijn schema richting Tokio"

Sifan Hassan neemt op 6 juni deel aan de FBK Games in Hengelo. De 28-jarige Nederlandse atlete zal uitkomen op de 10.000 meter, de afstand waarop ze in 2019 wereldkampioene werd.

Voor Hassan is de race in Twente een goede voorbereiding op de Olympische Spelen komende zomer in Japan. "Ik wil bij de FBK Games een snelle 10.000 meter lopen", laat Hassan weten. "Hengelo heeft een traditie van snelle lange afstanden en dat past helemaal in mijn schema richting Tokio."

Twee nummers 1 van de wereld

Toernooidirecteur Ellen van Langen is verguld met de komst van Hassan. "Met Sifan hebben we nu zowel bij de mannen als bij de vrouwen de nummer 1 van de wereld aan de start in Hengelo", doelt de olympisch kampioene van 1992 op polsstokhoogspringer Armand Duplantis. De 21-jarige Zweed liet vorige week weten dat hij naar Hengelo komt. Hij is wereldrecordhouder met een hoogte van 6,18 meter (indoor). Bij de FBK Games in de buitenlucht kwam nog nooit iemand hoger dan 5,91 meter.