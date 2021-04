Ruim 4700 avondklokboetes uitgedeeld in Overijssel, bekijk jouw gemeente

Wie van 23 januari tot 28 april zonder geldige reden na negen uur 's avonds (en later tien uur 's avonds) op straat was, kreeg een bekeuring voor het overtreden van de avondklok. In Enschede werden de meeste avondklokboetes uitgedeeld: 787 in totaal. Zwolle staat op de tweede plek, met 742 bekeuringen. In Olst-Wijhe lag het aantal opgelegde boetes met 32 het laagst.

Met ruim 4712 boetes á 95 euro per stuk, werd in Overijssel een kleine 450.000 euro aan avondklokboetes betaald. Landelijk ging het om in totaal 95.000 bekeuringen.

Bekijk het aantal coronaboetes in jouw gemeente:

Druk op politie

Ondanks de duizenden bekeuringen in onze provincie zegt de politie dat 'het overgrote deel van de bevolking zich aan de maatregel heeft gehouden'. Het handhaven van de avondklok heeft daarentegen wel 'een grote wissel getrokken op het politieapparaat'.

"Vanaf de invoering van de avondklok hebben agenten fors meer uren gewerkt. In de eerste drie maanden van 2021 zijn er in totaal ruim 212.000 overuren gemaakt, een stijging van 65 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar", aldus de politie in een verklaring.

In Enschede zijn jongeren blij dat de avondklok eraf is: