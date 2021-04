Akkerbouwspecialist: 'Glyfosaatvrije land- en tuinbouw is een utopie'

Als gewassen sterk en gezond zijn en de bodem schoon en in balans is, dan zijn ook in de land- en tuinbouwsector minder bestrijdingsmiddelen nodig. Vriend en vijand is het daarover wel eens. Toch is het een utopie om te denken dat we in de toekomst helemaal zonder chemische bestrijdingsmiddelen zouden kunnen.

Helemaal in de ban

Bloembollenteler Marcel Markhorst uit Hardenberg ziet het niet gebeuren en ook melkveehouder Lansink in het buitengebied van Sint Isidorushoeve verwacht niet dat een bekend middel als glyfosaat helemaal in de ban wordt gedaan.

'Gezonde plant is minder vatbaar voor ziektes' Niek Vedelaar, adviesbureau Delphy

Lansink weet het op zijn boerenbedrijf inmiddels al vijf jaar te rooien zonder glyfosaat toe te passen. Maar ook hij erkend dat het voor hem makkelijker is om zo te werken, dan voor veel van zijn collega's. "Het is van de sector en meer nog van iedere situatie specifiek afhankelijk of je zonder glyfosaat onkruid kunt bestrijden."

Tot minimum beperken

Niek Vedelaar wordt via adviesbureau Delphy ingehuurd om samen met boerenondernemers te kijken hoe de bedrijfsvoering geoptimaliseerd kan worden. Hij wil duidelijk maken dat de hele sector het gebruik van glyfosaat tot een minimum wil beperken. "Randvoorwaarde is dat we een sterk en zo weerbaar mogelijk teeltsysteem kunnen creëren waardoor die plant goed kan groeien. Een goed groeiende plant is gezond, kent minder stress en is daarom ook minder vatbaar voor ziektes. Dan heb je ook geen hulpmiddelen nodig zoals glyfosaat."

Akkerbouwspelialist Niek Vedelaar adviseert agrarische ondernemers over bedrijfsvoering (Foto: RTV Oost, Oscar Siep)

Nederland is wereldwijd koploper onder meer als het gaat om de efficiënte manier waarop landbouw wordt bedreven. "We staan erom bekend kwalitatief goede landbouw te bedrijven, vanuit de hele wereld komen ze naar hier om te kijken', zegt Niek Vedelaar van adviesbureau Delphy. "Dus iedereen komt in Nederland z'n kennis halen van hoe je het nou moet doen."

We zijn in Nederland goed op weg om het maximale te halen uit de beschikbare grond. Dat doen we over het algemeen op een manier die ook kwaliteit oplevert. In de producten maar ook in de wijze waarop we het land behandelen.

Kwalitatieve landbouw

Door die kwalitatief goede land- en tuinbouw hebben boeren in ons land veel minder last van onkruid dan in andere grote producerende landen. In de Verenigde Staten bijvoorbeeld zijn sommige hoofdgewassen immuun gemaakt voor glyfosaat. Zodoende kunnen akkers in zijn geheel bespoten worden en sterft alleen het ongewenste onkruid af. Maar helemaal zonder glyfosaat zal het ook in Nederland niet werken, volgens akkerbouwspecialist Niek Vedelaar.

"We werken met de natuur en die is soms grillig en onvoorspelbaar. Daarnaast hebben we ook te maken met de klimaatverandering. We zien door dat veranderende weerbeeld dat de ziekten en plagen onder gewassen verder toenemen. "

Die klimaatverandering zorgt er volgens Vedelaar voor dat we er rekening mee moeten houden dat we ook in de toekomst glyfosaat nodig zullen blijven hebben. "Want als gewassen minder sterk zijn zal je ze meer en beter moeten beschermen. In een aantal gevallen zal het chemische glyfosaat dan weer uit de kast gepakt worden, daar ontkom je niet aan."

We werken met de natuur en die is soms grillig en onvoorspelbaar Niek Vedelaar, adviesbureau Delphy

"Dus als we ons niveau van kennis willen behouden, op zo'n manier dat anderen hierheen komen om te kijken hoe we het doen, dan heb je toch ondersteuning nodig. "