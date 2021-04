Voorlopig geen publiek meer bij voetbal in Eredivisie

De test van het afgelopen weekeinde met toeschouwers bij wedstrijden in de Eredivisie is vooralsnog eenmalig geweest. Het kabinet heeft de KNVB laten weten hier niet mee door te willen gaan. Clubs hadden er op gerekend het komende weekeinde weer fans toe te kunnen laten.

Onder meer Heracles Almelo moet nu de thuiswedstrijd tegen VVV-Venlo zonder publiek spelen. Zondag zijn er ook geen supporters welkom bij Go Ahead Eagles-Helmond Sport. In de Keuken Kampioen Divisie mag er alleen bij de duels van vrijdag beperkt publiek zijn, zoals eerder al was bepaald. Daarna niet meer.

Experiment

Het afgelopen weekeinde werd in het kader van de zogenoemde Fieldlab-experimenten voor het eerst sinds eind september een hele speelronde in de Eredivisie met beperkt publiek afgewerkt. Alle toeschouwers konden alleen de stadions in met een negatieve coronatest. Dat is volgens de KNVB zonder problemen verlopen en daarom kwam de bond meteen met het verzoek het project te verlengen.

"Zeer teleurstellend"

De KNVB noemt het kabinetsbesluit zeer teleurstellend. "Alles is vorig weekend prima verlopen, net als in augustus en september. Maar omdat de wetswijziging langer duurt vanwege redenen waar wij geen invloed op hebben, is er geen vervolg of continuïteit", staat in een reactie van de voetbalbond.

Losse flodder

"Als de succesvol verlopen pilot - nota bene helemaal in lijn met de doelstellingen van stichting Open Nederland - op deze wijze niet wordt gecontinueerd, dan kunnen we helaas alleen maar constateren dat deze pilot slechts een losse flodder was. Niet uitlegbaar richting de clubs en fans, zeker niet die onvolledige speelronde 36 van de Keuken Kampioen Divisie. Als de wet zoals nu wordt gezegd pas in de tweede helft van mei ingaat, dan zijn de competities al afgelopen. Hopelijk komt het kabinet dus snel terug op dit besluit of wordt de wetswijziging alsnog met spoed doorgevoerd."