Jubileumduel GA Eagles voor lege tribunes: "We zijn ontzettend teleurgesteld"

De viering van honderd jaar voetbal aan de Vetkampstraat wordt voor Go Ahead Eagles zondag een feestje zonder publiek. Bij de jubileumwedstrijd tegen Helmond Sport mogen er geen supporters aanwezig zijn, zo heeft het kabinet bepaald. "Uiteraard zijn we ontzettend teleurgesteld", reageert algemeen directeur Jan Willem van Dop.

Eigenlijk was het jubileum vorig jaar al, maar toen kon er door de coronacrisis helemaal niet worden gevoetbald. Daarom werd besloten het feestje te vieren op de 101e verjaardag, aanstaande zondag.

Vertraging

Dan zou ook de nieuwe tijdelijke wet toegangstesten van kracht zijn, waardoor het mogelijk is om bezoekers toe te laten tot evenementen en wedstrijden. Die wet heeft echter wat vertraging opgelopen, waardoor het stadion leeg moet blijven.

Bij de wedstrijden van morgenavond in de Keuken Kampioen Divisie mag er wél publiek zijn, omdat die duels vallen onder de publiekspilot. Maar dat geldt alléén voor de duels van vrijdag, werd vandaag duidelijk. Dat maakt het extra zuur voor Go Ahead Eagles, want vanwege het jubileum wordt de wedstrijd tegen Helmond Sport niet op vrijdag, maar op zondag gespeeld.

"Alles aan gedaan"

"We hadden het jubileum rond 100 jaar Vetkampstraat dolgraag samen met onze supporters willen vieren", zegt Van Dop. "Tot op het laatst hebben we de hoop gehad dat Go Ahead Eagles–Helmond Sport met publiek gespeeld zou kunnen worden. We hebben er als club ook alles aan gedaan om dit mogelijk te maken en hebben niet voor niets besloten om gisteravond niet zelf al een streep door de wedstrijd te zetten. Helaas hebben de laatste ontwikkelingen omtrent het al dan niet verlengen van de testpilots er alsnog voor gezorgd dat we het aanstaande zondag zonder supporters in De Adelaarshorst moeten stellen."

Retrotenue

Andere jubileumactiviteiten gaan wel door. Zo krijgen supporters die hun seizoenkaart hebben verlengd persoonlijk een '100 jaar Vetkampstraat-wedstrijdpakket' aangeboden door een (oud-)speler of staflid van de club. Verder speelt Go Ahead Eagles eenmalig in een retrotenue, dat gebaseerd is op het tenue dat werd gedragen tijdens de eerste wedstrijd aan de Vetkampstraat in 1920.