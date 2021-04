Moeder neemt bestuurder van grasmaaier na dodelijk ongeval niks kwalijk: 'Hij was zeker niet roekeloos'

De moeder van Fleur, het zesjarige meisje uit Kampen dat in september 2018 overleed nadat ze werd overreden door een grasmaaier, neemt de bestuurder van de grasmaaier niets kwalijk. Dat zei de moeder vandaag tijdens de rechtszaak tegen de grasmaaierbestuurder. "Hij was zeker niet roekeloos."

Het vreselijke ongeluk onder schooltijd, Fleur speelde met andere leerlingen op het grasveld naast de school, had volgens de moeder wel voorkomen kunnen worden. "De gemeente had de onervaren maaier niet naar die plek mogen sturen en de school had beter op moeten letten. Je kan van kinderen van drie tot zes jaar niet verwachten dat ze het gevaar zelf goed inschatten. Verwijten helpen echter niet,” zei ze tijdens de zitting in de rechtbank van Zwolle.

Meer kunnen doen

Toch hoorde de 22-jarige grasmaaierbestuurder Daniël V. een werkstraf van 180 uur tegen hem eisen. Voor het OM blijft het V. die op de grasmaaier zat en dus verantwoordelijk is voor de gebeurtenissen. De Officier van Justitie stelt dat het overduidelijk is dat V. geen boze opzet had of kwaadwillend was. Maar volgens haar is V. wel strafrechtelijk verantwoordelijk. Hij heeft volgens haar een inschattingsfout gemaakt bij het vaststellen of alle kinderen van het veld verdwenen waren voor hij verder ging met zijn werkzaamheden. V. had volgens de officier niet alles gedaan wat hij kon om te zien of hij veilig verder kon.

Grasmaaier achteruit gezet

Het is een tragische samenloop van omstandigheden die zich op 12 september in 2018 in Kampen voltrekt. V. is onervaren met grasmaaiers en wordt toch als invalskracht naar een veld gestuurd in de buurt van een school. Daar komen de zeer jonge leerlingen net voor het speelkwartier naar buiten. Leerlingen die zich ondanks waarschuwingen van de leerkrachten toch op het grasveld begaven.

V. waarschuwt met toeteren en gebaren, waarna ze het grasveld verlaten. Denkt hij. Alleen Fleur is nog niet van het veld vertrokken. Het meisje probeert weg te komen maar glijdt waarschijnlijk uit, net op het moment dat V. de grasmaaier in zijn achteruit zet. V. ziet haar pas als het te laat is. De maaier rijdt over haar heen. Vijf dagen later overlijdt ze aan haar verwondingen.

Tijdens de zitting is V. geëmotioneerd. Hij worstelt nog steeds met de gebeurtenissen. Hij voelt zich deels verantwoordelijk, maar ziet het ook als een tragisch ongeluk. En natuurlijk denkt hij nog dagelijks of hij dingen niet anders had moeten doen.

School niet ingelicht

Dat er dingen verkeerd zijn gegaan blijkt uit de diverse onderzoeken die inmiddels zijn uitgevoerd. Op basis van de onderzoeken zijn inmiddels grasmaaiers in de gemeente Kampen voorzien van een achteruitkijkcamera en een speciale bumper die in de toekomst moet voorkomen dat iemand onder de wielen kan raken. Ook blijkt dat de school niet vooraf was ingelicht dat er op het veld (dat door de school voor het speelkwartier wordt gebruikt) gemaaid zou gaan worden. Bovendien waren er minder leerkrachten aanwezig om te surveilleren dan normaal.

Beter moeten kijken

De officier stelt de verdachte verantwoordelijk voor de gevolgen. Ze haalt een vergelijkbare zaak aan uit 2015, waarbij een man met zijn trekker achteruit rijdt terwijl kinderen bezig zijn met een sneeuwballengevecht. Deze bestuurder ziet niet dat een kind van vijf net achter de trekker rent, en ook dit kind overleeft het ongeval niet. In die zaak werd besloten dat de bestuurder beter had moeten kijken, en dat geldt volgens de Officier van Justitie hier nu ook.

De advocaat van V. ziet dit anders. Volgens hem is V. nooit geïnstrueerd over hoe hij in dit soort situaties moest handelen. Hij kreeg slechts ‘technische instructies’. Daar kwam bij dat V. geen ervaren bestuurder was.

Naar beste kunnen gehandeld

Op het moment van het ongeval was hij 19 en had nog geen autorijbewijs. En toch werd hij door de gemeente naar een plek gestuurd die hij niet kende om te maaien in een omgeving met spelende kinderen. Volgens de advocaat heeft V. naar zijn beste kunnen gehandeld. Ook stelt de advocaat dat het tekenend is dat het na het onderzoek nodig bleek om grasmaaiers van onder meer een achteruitkijkcamera te voorzien. Volgens de verdediging is het opleggen van een straf niet terecht en dient het geen enkel doel.

Emotionele dankbetuiging verdachte

Als V. het laatste woord krijgt, bedankt hij zeer geëmotioneerd de familie en met name de moeder van Fleur voor hun vergevingsgezindheid. Hij heeft het er nog steeds zwaar mee en vindt het indrukwekkend hoe liefdevol de familie is ondanks het grote niet te bevatten verlies van de dochter.

Uitspraak volgt op woensdag 12 mei.