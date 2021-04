Doodgebeten ree in Enschede in vrieskist voor DNA-onderzoek: "Onnodig leed"

Staudt haalt een wit kistje met daarin het ree uit de vriezer. "Het is een bloederig gezicht", waarschuwt hij. "Ze is haar oor kwijt en ook haar beenspier is echt losgescheurd." Voorzichtig tilt hij het levenloze dier uit de kist en legt haar in het gras. "En ze is drachtig van twee ongeboren kalfjes."

De eigenaar is verantwoordelijk voor het gedrag van de hond Rick Staudt

Bijtplekken

De bijtplekken in de nek zijn besmeerd met bloed. "Het ree heeft echt voor haar leven gevochten. Ook als je in het bos op de bewuste plek kijkt, zie je dat er een heel spoor aan bloed ligt." Hij tilt het been van het dier op. "De hond heeft zo hard aan deze reegeit getrokken dat de poot gebroken is."

In onderstaand filmpje ziet u hoe het dier is toegetakeld. LET OP: de beelden zijn bloederig. De tekst gaat onder het filmpje verder.

Staudt vindt het vooral jammer dat mensen niet in de gaten hebben wat hun loslopende hond kan aanrichten. "Ook wanneer dieren alleen worden opgejaagd, omdat de hond het pad verlaat, laten veel dieren hun jong achter en komen vaak niet meer terug. Of ze rennen in paniek de weg over en worden aangereden. Er vallen heel veel meer doden dan alleen de dieren die echt door een hond gepakt worden. Het is onnodig leed."

Aangereden ree in de grill van de auto (Foto: Landschap Overijssel)

Wet Natuurbescherming

De provincie Overijssel is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de handhaving als het gaat om de natuur. "Elke natuurorganisatie heeft zijn eigen manier om wandelaars met loslopende honden te benaderen", vertelt Harold van Gerrevink, toezichthouder Wet Natuurbescherming van de provincie.

"De ene organisatie wil direct beboeten en de ander ziet de wandelaar als gast in hun natuur en verzoekt de wandelaar vriendelijk de hond aan de lijn te doen. Maar de Wet Natuurbescherming wordt echt overtreden zodra een hond een dier aanvalt en dan bepaalt de rechter welke straf de eigenaar krijgt. Die boetes zijn vaak erg hoog."

Natuurterreinen dicht?

Sommige mensen vinden dat natuurterreinen moeten worden afgesloten voor honden, vooral als het de kraamtijd is. "Maar daar staan wij als provincie niet achter. Natuur is ook beleving. Ik zou wel pleiten dat mensen die een hond kopen ook echt een cursus gaan doen, want veel mensen hebben hun hond niet onder appèl."

In onderstaand filmpje zie je hoe Van Gerrevink zelf zijn hond goed onder controle heeft.

Rechter bepaalt

Wat er met de verdachte in de zaak gebeurt, bepaalt de rechter. De DNA-monsters die van het dode ree zijn afgenomen, kunnen als bewijs worden ingediend, mocht dat nodig zou zijn. Het dode dier gaat binnenkort naar de destructie.