Spoorfietsen in Hengelo: omwonenden stappen naar Raad van State om uitbreidingsplannen

Eerste testrit met spoorfiets op Akzo-lijntje in Hengelo. De fietsspoorlijn loopt van het FBK-stadion in Hengelo tot aan Twekkelo. (Foto: RTV Oost / Rogier van den Berg)

Al langer klagen omwonenden over overlast van luidruchtige spoorfietsers in Hengelo, maar toen bleek dat ze het fietsspoor ook nog eens wilden verlengen was de maat vol. Ze stapten naar de Raad van State om ervoor te zorgen dat het sein voor de uitbreidingsplannen op rood zou gaan, maar dat bleek helemaal niet nodig. "Er zijn nog geen vergunningen aangevraagd en ze worden ook niet verleend", verklaarde een woordvoerster van de gemeente Hengelo.

Het spoorlijntje loopt van het FBK-stadion in Hengelo tot aan Twekkelo. Het tracé werd ooit aangelegd voor de aanvoer van kolen uit het Duitse Ruhrgebied, maar later gebruikt door Akzo voor het vervoer van zout. In 2006 werd het lijntje opgedoekt toen er een einde kwam aan de beruchte chloortreinen. Tien jaar later rolden de eerste spoorfietsen over het oude Akzo-lijntje.

Verlengen en vakantiehuis

De spoorlijn stopt na 2100 meter abrupt midden in een bosrijke omgeving. Daarom wilde initiatiefnemer Jurriaan Knol voor 'de beleving' een paar honderd meter extra spoor aanleggen. "Dan eindig je in een open veld en is er ruimte om een perron te maken met voorzieningen", zei hij eerder tegen RTV Oost.

Ook wil hij twee zouttorens en een goederenwagon ombouwen tot vakantiehuizen.

Sein op groen?

Er leek al groen licht te zijn voor het uitbreidingsplan, maar van verschillende kanten kwam kritiek. Zo klagen bewoners langs de huidige spoorlijn al langer over overlast van luidruchtige spoorfietsers. En als de verlening doorgaat, krijgt een bewoner van de Mensinkweg de eindhalte pal naast zijn woning. "Het huidige eindpunt is redelijk rustig gelegen. Dat is eigenlijk een veel betere plek", zegt hun advocaat Herm Jan Robers.

Ook de geplande vakantiehuizen, die de exploitatie van het spoorfietsen financieel haalbaar moeten maken, schiet bij omwonenden in het verkeerde keelgat. "Ze komen middenin het buitengebied te staan zonder enig toezicht", aldus advocaat Robers.

Voorlopig niet

En dus stapten de bewoners naar de Raad van State om te voorkomen dat er snel vergunningen worden verleend voor het plan. Maar ze kregen tijdens een spoedzitting te horen dat er voorlopig niets gaat gebeuren.

"We realiseren ons goed dat we helaas niet alle omwonenden hebben kunnen bereiken of overtuigen. Door het verspreiden van indianenverhalen wordt wantrouwen gevoed", liet een woordvoerder van Rail Pleasure, die de spoorlijn exploiteert, tijdens de zitting weten.

Er dus wordt er gewacht op het eindoordeel van de Raad van State in deze kwestie, later dit jaar. Dan wordt pas duidelijk of de verlenging van het fietsspoor definitief kan doorgaan.