Herdenken en vrijheid vieren met RTV Oost

Op 4 mei zie je bij RTV Oost de provinciale dodenherdenking vanuit Markelo bij het Overijssels Verzetsmonument. Dezelfde avond kun je ook kijken naar HEEN, een theaterproductie vanuit de binnenstad van Zwolle ter nagedachtenis van de Joodse Zwollenaren die in oktober 1942 werden gedeporteerd. Op 5 mei vieren we de vrijheid met het Bevrijdingsfestival Overijssel online en op TV Oost.

Provinciale dodenherdenking

Op 4 mei herdenken we niet alleen de slachtoffers van de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Er wordt in woord en gedachten stilgestaan bij alle gevallenen van alle oorlogen en dreigende situaties in de wereld, van toen en zeker ook van nu. Dit jaar zijn we (kleinschalig) bij de provinciale dodenherdenking vanuit Markelo bij het Overijssels Verzetsmonument. Voorzitter Jack Blom van de Stichting Overijssels Verzetsmonument doet een openingswoordje en leest het gedicht van Dick Schluter. Trompettist Ria Degenkamp blaast het signaal Geef Acht en na de twee minuten stilte The Last Post.

De provinciale dodenherdenking zie je op dinsdag 4 mei op TV Oost vanaf 19.55 uur en op Facebook en het YouTube-kanaal van RTV Oost.

HEEN

Op vrijdag 2 oktober 1942 werden minstens 84 Joodse Zwollenaren door de bezetter bijeengebracht in de gymnastiekzaal van het toenmalige Celeanum aan de Veerallee. Vrouwen en kinderen van circa 60 Zwolse Joodse mannen die sinds de zomer van dat jaar gedwongen te werk waren gesteld in Nederlandse werkkampen. Op zaterdag 3 oktober werden ze naar het doorgangskamp Westerbork gedeporteerd en vanuit daar naar de vernietigingskampen in het Oosten. Slechts één van hen overleefde.

Twintig jongeren lopen op dinsdag 4 mei 2021 HEEN, de route die Joodse Zwollenaren op vrijdag 2 oktober 1942 liepen. Met grote lichtobjecten werpen ze licht op de gelopen routes in 1942 en delen ze in woord en muziek de verhalen van deze Zwollenaren. De routes met verhalen en livemuziek zijn via een livestream en op TV Oost te volgen.

HEEN zie je dinsdag 4 mei vanaf 21.30 uur op het YouTube-kanaal van RTV Oost en op TV Oost.

Bij Oost | Vandaag

In het dagelijkse nieuwsprogramma Bij Oost | Vandaag besteden we aandacht aan herdenken in coronatijd. Met Marc Fraser van de Stichting Viering Nationale Feestdagen Holten en classispredikant Klaas van der Kamp blikken we terug op de beperkte ceremonie die eerder op de dag op de Canadese Begraafplaats in Holten werd gehouden. Verder een vooruitblik met de theatermakers op de theaterproductie HEEN, die ’s avonds online en op TV Oost te zien is.

Bij Oost | Vandaag zie je op TV Oost elk uur vanaf 17.00 uur.

Bevrijdingsfestival Overijssel

Op 5 mei vieren we de vrijheid. Op afstand, maar wel samen. De hele middag en avond zie je op rtvoost.nl het online Bevrijdingsfestival Overijssel. ’s Avonds zie je op TV Oost de hoogtepunten van de dag. Op het online bevrijdingsfestival zie je onder andere optredens van Willie Wartaal, Pjotr, Micah en Julia, Rico en Guan, Minka en Joya Mooi. Met Typhoon bezoeken we Museum de Fundatie en bekijken de multimediale installatie ONDER WATER van Junte Uiterwijk (Sticks) & Glenn de Randamie (Typhoon). En natuurlijk gaat Typhoon ook optreden. Naast optredens zijn er ook talkshows die onder andere geleid worden door Carolien Borgers. Aan de hand van diverse thema’s over vrijheid gaat zij het gesprek aan met bijzondere mensen.

Bevrijdingsfestival Overijssel zie je woensdag 5 mei van 13.00 tot 23.00 uur op rtvoost.nl. Een uitgebreide samenvatting zie je op TV Oost elk uur vanaf 17.10 uur.