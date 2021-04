Gemeenteraad Raalte zet vergaderfout vanavond recht: "Een soort toneelstukje"

Publiek en journalisten konden niet zien dat de vergadering alweer hervat was. Daardoor werd het meest gevoelige deel van de vergadering niet live uitgezonden. Dat gaat tegen de wet in, concludeerde John Bijl al snel. Bijl is adviseur van gemeenteraden en schreef mee aan de spoedwet die digitaal vergaderen mogelijk maakt.

"De gemeentewet is heel eenvoudig. Op het moment dat je in een digitale vergadering zit dan moet die openbaar te volgen zijn. Als dat niet zo is, dan is het eigenlijk gewoon geen vergadering", legt Bijl uit.

'De oplossing is eenvoudig: het moet over'

Toch vergaderde de gemeenteraad door. "Wij dachten eigenlijk: we nemen het op, dat is wel rechtsgeldig", verklaart burgemeester Martijjn Dadema. "We kwamen er al heel snel achter dat dat niet het geval was."

"Het telt niet mee wat er is besproken toen de stream het niet deed", vertelt Bijl. "Je mag het niet als een formele vergadering zien. Dus ook geen formele stemming. De oplossing is eenvoudig: het moet over."

En daarom heeft burgemeester Dadema de gemeenteraad voorgesteld om het stuk vergadering dat niet voor de 817 kijkers van de livestream te volgen was, vanavond opnieuw te doen. Daarbij gaat het alleen om de stemming.

'Spreektekst nog wat aangescherpt'

Dat stuk opnieuw doen voelt voor gemeenteraadslid Egbert den Daas, de indiener van de motie van wantrouwen, als een toneelstukje. "Dat is jammer. Hoewel ik mijn spreektekst nog wat aangescherpt heb. Maar je hebt gelijk, het is een soort toneelstukje."

Vanavond vanaf 19:30 begint de vergadering waar woensdagavond de stream er mee ophield. Als de techniek de boel niet opnieuw in de steek laat, is die live via deze link te volgen.